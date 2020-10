Borić: 'Milanović je seksist!'

Ako se sjećamo kako je bilo u SDP-u, uvijek je bilo problema sa ženama koje su trebale biti jednake muškarcima. Davno je on dao instrukcije svojim kolegicama - budite kao muškarci, rekla je Rada Borić

<p>Saborska zastupnica Nove ljevice Rada Borić kaže kako se nije pokajala što je glasala za Zorana Milanovića, ali je razočarana, kao i dio birača, za koje kaže da, ako se nisu razočarali, sigurno su se upitali što se dogodilo s osobom koja se na samoj inauguraciji predstavljala kao osoba koja će štiti slobodu i jednakost, a sada dnevno proziva one koji su bili njegovi birači.</p><h2>Istupi Zorana Milanovića</h2><p>Istaknula je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a561392/Rada-Boric-Da-Milanovic-je-seksist.html" target="_blank">N1</a> i kako bi bilo naivno da netko zbog nečijeg izričaja traži ostavku. "Ne prozivam nikoga da da ostavku, a najmanje zazivam ostavku", rekla je Rada Borić. Potom je istaknula da su za vrijeme korone ljudi bili kažnjavani, nije se izlazilo van, nije se moglo posjetiti roditelje u bolnici, kao ni djecu. "Bio je takav lockdown, a pokazalo se da ima jednakijih od jednakih", dodala je saborska zastupnica Nove ljevice.</p><p>Istaknula je kako u privatni stan nismo pozivali goste tijekom lockdowna, dok su u "klub" Dragana Kovačevića dolazili samo pozvani, ljudi koji imaju moć.</p><p>Njena utopistička želja je, kaže, da svi građani budu jednako tretirani.</p><p>Milanović je Borić odgovorio na Facebooku da je bila predvodnica kabale koja ga je blatila u kampanji gdje god je i kad god je stigla. Nazvao ju je arhetipskom i samodopadnom ljevičarkom koja sve osim sebe smatra hereticima i kontrarevolucionarima. Potom joj poručio da se prištekala tek u drugom krugu predsjedničkih izbora, poput još nekih poštenjačina.</p><p>Je li to primjereno, pita se Borić, da se predsjednik Rebublike na takav način obraća građanki, koja je uz to i saborska zastupnica. "Nikada ga nisam prozivala ad hominem. Kabala može značiti i harangu, zamislite koju mi je moć upisao? Podršku u drugom krugu je od nas dobio jer smo smatrali da je vrijeme za promjene", prokomentirala je.</p><p>Potom je rekla da joj je drago što je Milanović pogledao njenu biografiju. "Forbes me proglasio sedmom na listi najznačajnijih feministica, ali sigurno ima značajnijih feministica. Forbes ima i listu najbogatijih, možda bismo i on i ja željeli da smo na toj listi... Ima svakakvih lista, ne ističem to, kao feministica ne volim hijerarhije", kazala je.</p><p>Na konstataciju da Milanović proziva medije, nju je napao zbog intervju listu čiji vlasnik je, kako piše, sasvim nezainteresiran za novinarstvo, a vlasnike i urednike RTL-a otvoreno je pozvao da ne daju prostor Žarku Puhovskom kojeg smatra jednom od najnečasnijih osoba na hrvatskoj javnoj sceni.</p><h2>Milanović je podsjeća na Tuđmana</h2><p>"Zamislite to, sutra će N1 biti prozvan. Zar smo zaista došli do toga, hoćemo li ograničiti slobodu? Bar se do jučer nazivao socijaldemokratom. Zar ćemo se vraćati u autokratsko vrijeme, ponašati se kao Tuđman?", pita se Borić, dodavši kako je predsjednik na njega podsjeća upravo u ovakvim idejama koje smanjuju slobode.</p><p>Napao je Daliju Orešković i Marijanu Puljak, ali nije, kaže, vidjela da je "napao Plenkovića, ministre s kojima je možda bio za tim istim stolom, nije napao HDZ koji je sistemski napravio državu koruptivnom, napada ljude koji bi trebali biti neovisni - to govori o autoritarnosti kakvu je gradio Franjo Tuđman - napada pravobraniteljicu, GONG, sve ono što su mali preživjeli kotačići koji govore što bi trebao biti neki nezavisni nadzor u ovoj zemlji, ako to već nisu institucije sustava - to govori o autoritarnosti. Trebao bi naučiti da reći nekome da su Thelma i Louise nije uvreda", poručila je saborska zastupnica Nove ljevice.</p><p>Da Milanović zazire od uspješnih žena, Borić objašnjava ovako: "Prvoloptaški, svi ćemo primijetiti ako netko za mene kaže babetina. Narikača ne mora biti seksizam. Ali kako je kolegice uvrijedio - tko su neke žene bile prije nego što su ušle u Sabor. Ako se sjećamo kako je bilo u SDP-u, uvijek je bilo problema sa ženama koje su trebale biti jednake muškarcima. Davno je on dao instrukcije svojim kolegicama - budite kao muškarci. Bojim se da nije jednostavno sakriti svoju patrijarhalnu prirodu", rekla je.</p><p>Na pitanje misli li da je seksist, odgovorila je: "Da, ako treba, reći ću da je seksist, barem prema zadnjim izjavama".</p>