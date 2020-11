Borili se jedan protiv drugog: 'Svake sekunde sam razmišljao hoću li sresti brata na ratištu'

<p><strong>Predrag Mišić</strong> došao je iz Vukovara u Škabrnju kako bi odao počast žrtvama Domovinskog rata na Dan Sjećanja koji se svake godine obilježava 18. studenog.</p><p>No, Predragova priča o ratu je vrlo zapetljana. On je od '91. branio domovinu koju je zajedno sa srpskom vojskom napadao i njegov vlastiti brat. Predrag je bio u HV-u, a njegov brat na srpskoj strani.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Brat na brata u Vukovaru</strong></p><p>Borili su se za različite strane. On to opisuje kao osobnu tragediju u ratu.</p><p>Hrvatska mu je bila ispred svega, ispred obitelji. </p><p>- Iskreno, kad vam netko napada domovinu, ulicu i grad u kojem živite, onda vam je to ispred svega drugoga. To što je moj brat bio na drugoj strani je njegova osobna sramota i donekle možda i moja - objašnjava. </p><p>Na pitanje 'Zašto vaša?' odgovara: </p><p>- Pa brat je. </p><p>- Svake sekunde sam razmišljao o tome hoću li se naći s bratom na ratištu. No, to se nije dogodilo. Možda i je, to ne znam - dodao je. </p><p>Predragov brat, koliko on zna, je živ i stanuje u Beogradu. </p><h2>Počast odao u Škabrnji </h2><p>- Nažalost povezuje nas ista tragedija koju možemo povezati sa svim hrvatskim gradovima i mjestima iz Domovinskog rata. Mislim da je najzahvalnije reći da je ovo tragedija hrvatskog naroda, ne ističući gradove pojedinačno - rekao je Predrag. </p><p>O predstavnicima srpskog vijeća koji su trebali doći odati počast kaže: </p><p>- Mi u Hrvatskoj nemamo predstavnika Srba, a to što aludirate SNV i SDSS, oni nisu predstavnici hrvatskog naroda. Njihovu stranku osnovao je ratni zločinac i jednostavno to treba staviti u taj kontekst. Dok ne bude iskrenog pokajanja i traženja oprosta od toga neće biti ništa. Mislim da tu nema nikakvih zlih namjera, međutim oni jednostavno nemaju što tražiti ovdje. </p>