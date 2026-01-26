Boris Lalovac o odlasku ministra financija: 'Iznenađen sam, ali ne ocjenjujem ga negativno'

Ministar financija Marko Primorac navodno odlazi iz Vlade na funkciju potpredsjednika EIB-a, objavili su u ponedjeljak mediji, no za sada nema službene potvrde, a SDP-ova financijaša Borisa Lalovca vijest je iznenadila, no, unatoč neslaganja o nekim temama, Primorca ne ocjenjuje negativno jer, kaže, zna koliko je to težak posao.

„Iznenadila me ta vijest, s Primorcem sam imao jako dobru i vrlo korektnu suradnju suradnju, ne samo na Odboru za financije nego i u parlamentu. Čak i kada smo se razlikovali u stavovima oko pitanja porezne politike, mislim da smo obojica argumentirano išli u raspravu, nije bilo niskih udaraca ni zajedljivosti. Uvijek smo raspravljali argumentima i ne sjećam se da je s ijedno strane bilo nekakvih ispada tako da pohvaljujem korektnu suradnju”, komentirao je saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar financija Boris Lalovac neslužbenu vijest koju je prvi objavio Jutarnji list.

Primorac navodno odlazi iz Vlade na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke.

Bez obzira na dobre fiskalne pokazatelje, njegovog nasljednika će u budućnosti čekati puno veći izazovi, dodaje Lalovac.

Upitan misli li da je Primorac bio dobar ministar financija, kaže da su stavovi koje su vladajući promovirali poput liberalnog oporezivanja iskoristio do maksimuma, kao što je dizanje neoporezivog dijela, što je, napominje, i SDP-ova Vlada počela raditi. „Jedini dio u kojem se nisam baš slagao s njim je ulaženje u mirovinski sustav da bi se ljudima povećala plaća i to sam više puta jasno govorio. Nikada kasnije nismo vidjeli koliko je ta mjera stvarno imala efekta”, kaže Lalovac. Podsjeća i da je, kada su raspravljali o uvođenju poreza na nekretnine, dijelom davao podršku da se umjesto oporezivanja rada više ide na nekretnine.

Razlikovali smo se i oko pitanja inflacije, iako Primorac nije bio izričito nadležan za inflaciju, jer su oni smatrali da će zamrzavanjem cijena utjecati na tržište, a ja sam tvrdio da to neće imati nikakvog efekta, kazao je.

„Prema svim ministrima financija imam nekakvu neću reći simpatiju i sklonost jer sam i sam bio u tim cipelama pa ih ne mogu negativno ocijeniti. Nisam ni Zdravka Marića, neću ni Primorca jer znam da je to dosta odgovoran posao”, istaknuo je.

Lalovac nema ideju tko bi mogao biti Primorčev nasljednik, ali smatra da vladajući neće tek tako u javnosti pronaći nekoga jer bazen financijaša nije jako velik. To će, smatra, vjerojatno biti osoba koja javnosti nije toliko poznata, a sad samo treba vidjeti hoće li HDZ opet uzeti nestranačku osobu za tu funkciju, poput Marića i Primorca, ili će ipak izabrati stranačkog čovjeka jer je to politička funkcija na kojoj se donose političke odluke poput inkluzivnog dodatka ili sastavljanja proračuna. A ako nemaš političku težinu, napominje, vrlo je teško voditi Ministarstvo pa je moguće i da se HDZ odluči za nekog ministra koje je već prošao neka ministarstva i političke dužnosti.

Primorac ide u EIB na vrlo visoku funkciju, ali ne znam za koju će regiju biti zadužen, a ako bude zadužen za našu regiju, onda će imati dosta utjecaja hoće li povećavati izvore financiranja ne samo prema HBOR-u nego i brojnim drugim bankama u Hrvatskoj i drugim investicijskim projektima u državi. Ako će mu dati regiju u kojoj će biti Hrvatska, onda će to sigurno biti plus za Hrvatsku, a ako dobije neku potpuno drugu funkciju, pitanje je koliko će imati mogućnosti pomoći, poručio je Boris Lalovac.