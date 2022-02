Za vrijeme konferencije na kojoj Predsjedništvo IDS-a objavilo da pokreće stegovni postupak protiv njega, Boris Miletić je objavio da napušta stranku.

- Temeljem članka 9. i 10. Statuta IDS-a s današnjim danom 5. veljače 2022. godine istupam iz IDS-a - napisao je istarski župan u objavi koju je podijelio na društvenim mrežama.

Predsjedništvo IDS-a je donijelo odluku o pokretanju stegovnog postupka protiv Borisa Miletića zbog kršenja kodeksa stranke. Od 18 prisutnih 17 članova je bilo za, a jedan suzdržan, rekao je predsjednik IDS-a Dalibor Paus na konferenciji za novinare.

Međutim, kako je Miletić tijekom konferencije za medije napustio stranku, stegovni postupak automatski je obustavljen.

Miletić: Nakon što je dugo bio simbol progresivne politike, IDS kreće drugim smjerom

Miletić nakon što je danas istupio iz stranke čiji je bio član 26 godina, priopćio je kako je IDS godinama bio simbol progresivne i liberalne politike, a sada kreće drugim smjerom.

Predsjedništvo stranke IDS-a pokrenulo je stegovni postupak protiv Miletića zbog povrede Etičkog kodeksa i statuta IDS-a, a odluka o tome donesena je sinoć. Nakon toga Miletić je danas objavio da izlazi iz stranke.

"IDS je godinama bio simbol progresivne i liberalne politike, simbol otpora primitivizmu. Izgradili smo naprednu zajednicu u državi koja se ne može pohvaliti s puno toga. IDS sada, na žalost, kreće drugim smjerom i mene je novo vodstvo, očito, prepoznalo kao najveću prepreku tom političkom zaokretu", istaknuo je Miletić u svom priopćenju za javnost.

Dodao je kako mu je žao i nije mogao ni sanjati da će IDS eliminirati ljude jer je, "kako čitam, izostala suradnja s vodstvom stranke".

"Sve ovo što sada čitam kao razloge zbog kojih me treba disciplinirati, nitko nije niti spomenuo na izvanrednoj saboru IDS-a u rujnu prošle godine na kojoj je moje izvješće prihvaćeno jednoglasno, s jednim suzdržanim glasom. U trenutku kad sam preuzeo političku odgovornost za rezultate izbora i kad smo trebali o svemu raspravljati, nitko nije rekao niti riječ, kao niti puno puta prije toga", ustvrdio je Miletić.

Dodao je kako je sve odluke u IDS-u, dok je on bio njegov predsjednik, uvijek donosilo predsjedništvo stranke.

"Čitam sada da je to bio autokratski način vođenja stranke na koji nitko, do jučer, nije imao prigovor. Danas, šest mjeseci kasnije, novi predsjednik stranke donosi odluku da me treba disciplinirati. Nakon izbora dao sam mandat na raspolaganje i preuzeo političku odgovornost za rezultat izbora. Predugo sam u politici da ne bih znao procijeniti da suradnja s ovakvim predsjednikom nije moguća", poručio je Boris Miletić, napomenuvši da sada osjeća "tugu i gorčinu jer u IDS-u gleda ono što smo gledali u drugim strankama".

Ocijenio je kako je IDS dugo bio drukčiji i bolji od drugih stranaka te kako mu je žao što to više nije tako.

"Nakon četiri pobjede na lokalnim izborima, osvojena po tri saborska mandata na troje parlamentarnih izbora, osvojenih mjesta u Europskom parlamentu na dvoje europskih izbora i gotovo osam godina na čelu IDS-a koji je svo to vrijeme bio utjecajna i najjača hrvatska regionalna stranka, danas sam predao svoju ispisnicu iz IDS-a", naveo je Miletić.

Zaključio je kako s današnjim danom, nakon njegovog istupanja iz stranke, nakon 29 godina i prvi put otkako postoje županije 'IDS izgubio Istarsku županiju'.

"Novi predsjednik IDS-a sada ima priliku nesmetano pokazati što zna i može", poručio je Miletić.