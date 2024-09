Boris ne miruje: Stiže nova runda pljuskova, temperature padaju. U gorju moguć i snijeg!

Stigla nam je najavljena promjena vremena, a najsnažnije je tijekom četvrtka zahvatila sjeverni i srednji Jadran. Ciklona koja se premješta kroz Jadransko more donijet će nam dodatna grmljavinska nevremena, osobito će to biti izraženo u Dalmaciji.

Ciklona Boris donijela je naglo zahlađenje i žestoku promjenu vremena, kako u Hrvatskoj, tako i diljem Europe.

Pretežno oblačno, kišovito i vjetrovito. Posvuda povremeno kiša, a u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji uz obilniju oborinu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, mjestimice na udare jak. Na Jadranu umjerena i jaka, ponegdje i olujna bura, na južnom dijelu jugozapadnjak pa sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u većem dijelu unutrašnjosti od 8 do 13, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije 13 do 18, a na srednjem i južnom Jadranu između 18 i 23 °C, prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak.

Jutro će u cijeloj zemlji biti oblačno, kišovito, hladno i vjetrovito. Za većinu obale meteorolozi su izdali narančasto upozorenje zbog intenzivnih pljuskova, a moguće su i bujične poplave. Puhat će jaka bura s mjestimično olujnim udarima, a temperature će više nalikovati kraju jeseni i početku zime nego sredini rujna.

U drugom dijelu dana, osobito u zapadnim dijelovima unutrašnjosti kiša će postupno slabjeti, zatim i prestati, no ostat će pretežno oblačno.

Jaka kiša i povremeno izraženije grmljavinsko nevrijeme u petak se očekuju na južnom dijelu Jadrana. U većem dijelu jaka bura, samo na krajnjem jugu i dalje jugozapadni vjetar koji će krajem dana okrenuti na zapadni. Od sredine dana u višim gorskim predjelima očekuje se susnježica pa čak i snijeg!

Idućih dana vrijeme će se postepeno smirivati, ali temperature će i dalje ostati neuobičajeno niske za ovo doba godine. U subotu i nedjelju će u dijelovima unutrašnjosti biti suho, ali i dalje ništa od sunca. Bit će oblačno, a tako će se i nastaviti sve do utorka kada ponovno možemo očekivati nove pljuskove. Sredinom idućeg tjedna temperature bi se trebale penjati i to na oko 20 stupnjeva, što je u usporedbi s trenutnim vremenskim prilikama ipak zatopljenje.

Na Jadranu se još u subotu očekuje snažna bura, u jutarnjim satima i s olujnim udarima. Na Jadranu se očekuju i dulja sunčana razdoblja koja će potrajati do sredine idućeg tjedna kada ponovno stiže prodor nestabilnog zraka, prognozira meteorologinja Ana Bago Tomac.