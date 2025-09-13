Boris Rašeta: Robi je bio hrabrost u svijetu novinarstva

Bio je jedan od najduhovitijih ljudi u ovom našem poslu. Robert Valdec i ja jednom smo, njegova je bila ideja, otišli na Bleiburg kako bismo napisali dvije reportaže. Jednu ljevičarsku, ja, drugu, desničarsku, on. Robert je tekst počeo riječima: "U načelu sve je prošlo mirno i dostojanstveno." Moja je počinjala riječima: "U na čelu, u na majici..." i tako redom.

Jednom sam mu dao da vozi moj automobil, jer sam bio pripit. "Roberte, vozi ti, ti si heroj desnice, tebi neće ništa napraviti ako te zaustave, a mene će globiti," kazao sam mu. Iza prvog ugla bila je policija. Zaustavili su nas, pa je Robert otišao pričati s njima. U jednom trenutku policija je umirala od smijeha. "Što si im to rekao?" upitao sam ga. "Pitali su me koga imam u autu, rekao sam: Srbina, na žalost nije u gepeku..." Odličan crni humor, nasmijali smo se i nastavili vožnju — nekažnjeno.

Uvijek se šalio. Ni na jednoj od traumatičnih tema nismo se posvađali; shvaćali smo da postoje prirodne političke razlike i da ih treba nadilaziti pričom, raspravom, humorom. "Pustite mrtve da pokapaju svoje mrtve i idite za mnom," eto tako nekako.

Robert Valdec bio je velik i važan novinar, na koncu jedne ere koja je prošla. Velike istraživačke teme, duboki prodori iza zidova neprobojnih institucija - to je odlikovalo njegov novinarski rad. Godine 1999. ubacio se u psihijatrijsku bolnicu u Vrapču kako bi demistificirao jednog bankarskog moćnika, čelnika nogometnog saveza, koji je glumio bolest kako bi izbjegao kazneni progon. Bio je to jedan od najslavnijih tekstova njegove karijere.

U Bagdadu, u noći američkog bombardiranja, nije čuo poziv za evakuaciju pa je ostao jedini strani novinar u hotelu. Ujutro se, u slavnom izvješću, s krova hotela javio CNN-u. S vremenom je počeo raditi i kao voditelj kontroverzne Istrage, emisije koja je imala veliku gledanost. Bio je izuzetno hrabar. Nije se libio otići u Irak, Pakistan, Tursku, Afganistan, u ratne zone ili one u kojima cvate terorizam.

Objavio je knjigu Deadline, podnaslovljenu kao "knjigu o jednoj ljubavi i previše smrti." U njoj je opisao rođenje ljubavi dvoje ratnih reportera koja se rodila u Pakistanu, njega i njegove druge supruge Darije Aslamove. Razbolio se u prosincu i pao u komu iz koje se nikad nije probudio.

Tog jutra kada je umro, u Moskvi se rodio unuk njegove supruge. Dobio je ime Robert. Život ide dalje.

Valdec se proslavio kao voditelj i autor emisije "Istraga" koja se prikazivala na Novoj TV od 2005. do 2009. godine, navodi Dnevnik.hr.

Svoju je novinarsku karijeru započeo u Večernjem listu 1994. godine, gdje je godinama radio kao reporter, a njegova sposobnost da složene teme predstavi na jasan i zanimljiv način postala je njegov zaštitni znak. U Večernjem listu počeo je pišući za gradsku rubriku. Kasnije se prebacio na unutarnju politiku. Godine 2001. prešao je u Jutarnji list, gdje je preuzeo dužnost urednika gradske rubrike.