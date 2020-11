Boris Trupčević odlazi iz 24sata, nasljeđuje ga Zoran Turković, u upravi i Goran Gavranović

'Ostavljam 24sata kao stabilnu tvrtku koja se uspješno prilagodila i ovoj zadnjoj krizi, kao najjaču, najutjecajniju medijsku kuću koja zna stvarati inovacije i koja je godinama predvodnik digitalne transformacije'

<p>S čela 24sata, vodeće medijske kuće u Hrvatskoj, odlazi <strong>Boris Trupčević</strong>, a vođenje kompanije preuzet će nova generacija. Vodstvo preuzima dosadašnji član uprave Zoran Turković kojem će se u upravi pridružiti glavni urednik 24sata Goran Gavranović.</p><h2>'Vrijeme je za sasvim drugačije, nove i veće izazove'</h2><p>Kao vodeća medijska kompanija u 24sata sata su pažljivo i dugo planirane promjene zbog kojih će se, i nakon odlaska dugogodišnjeg čelnog čovjeka, nastaviti rast.</p><p>Uređivanje 24sata s vremenom će uz pomoć sadašnjeg glavnog urednika, preuzeti glavni izvršni urednik Ivan Buča.</p><p>Boris Trupčević je na čelu kompanije proveo 5495 dana, odlazak je planiran ovoga proljeća ali je odgođen zbog pandemije korone:</p><p>- Nakon točno 15 godina u 24sata odlučio sam krenuti u neke sasvim drugačije, nove i veće izazove. Odlazim iz medijske industrije, o čemu sam već dugo razmišljao. Upravo zato u našem predstavljanju ambicioznih planova za 2021. niste mogli vidjeti ni moje ime ni moju sliku. Taj detalj bio je dio pomno planiranog višemjesečnog procesa tranzicije u 24sata. Na čelu 24sata naslijedit će me Zoran Turković, a u upravi će mu se pridružiti Goran Gavranović koji će još neko vrijeme ostati na poziciji glavnog urednika i ‘pripremati teren’ za svojeg nasljednika Ivana Buču. To je ekipa u koju imam potpuno povjerenje, koja zna što radi i koja nastavlja dalje uspješno voditi 24sata. Nakon odlaska s ove pozicije ostat ću povezan sa Styria Media International u svojstvu savjetnika, a gdje nastavljam karijeru javit ću - uskoro. Želim vam od srca zahvaliti na prekrasnoj suradnji svih ovih godina!</p><p>'Hvala mu za ogroman doprinos razvoju Styria grupe'</p><p><strong>Markus Mair</strong>, CEO Styria Media Grupe sa žaljenjem je prihvatio Trupčevićev odlazak.</p><p>- Žao nam je zbog ove odluke, ali je moramo prihvatiti. Iznimno smo zahvalni Borisu za ogroman doprinos pozitivnom razvoju Styria grupe u Hrvatskoj, posebno na jedinstvenom uspjehu 24sata.</p><p>Mair je dodao da je sretan jer će Trupčević svoja znanja i dalje stavljati na raspolaganje Styriji, kao savjetnik. 24sata početkom 2021. prvi na tržištu kreće s pretplatama na digitalni sadržaj, ispunjavajući ulogu inovatora i trendsetera.</p><h2>'Planirao je ostati 5 do 10 godina. Ostao je 15'</h2><p><strong>Klaus Schweighofer</strong>, Styria Media International, istakao je kako je Trupčevićev put od dolaska na čelo lista bio posut zvijezdama.</p><p>- Kao dio našeg top menadžmenta Boris je bitno doprinio našem uspjehu u Hrvatskoj, posebice dovođenjem 24sata na vodeću tržišnu poziciju u samo šest mjeseci od svog dolaska u Styriju krajem 2005. godine. Uvijek je planirao ostati pet do deset godina. Sretan sam da je s nama ostao ukupno 15 - rekao je Schweighofer. </p><p>24sata već godinama na svim razinama priprema ljude koji mogu preuzeti vođenje kompanije u svakom trenutku - nova generacija vodstva je spremna, a tvrtka je iskorak u novo doba potvrdila i dovođenjem vodećih autorskih pera Hrvatske i regije, koje će se nastaviti.</p><p>- Borisov novi poslodavac izabrao je velikog inovatora, vizionara i poslovnog čovjeka s pozitivnim vrijednostima što je recept za poslovni uspjeh, kazao je <strong>Zoran Turković</strong>, dodavši:</p><p>- Nakon teške 2020., nastavljamo dalje sa snažnim fokusom na rast, razvoj i inovacije osiguravajući pritom zadovoljstvo svih naših djelatnika koji su temelj našeg dosadašnjeg i budućeg uspjeha. Čestitam Ivanu i Goranu na novim izazovima, zaključio je Turković.</p><p><strong>Goran Gavranović</strong> opisao je Trupčevića kao uspješnog kapetana duge plovidbe.</p><p>- Boris Trupčević vodio je 24sata kroz najteže nevere ali on nikada i nije volio mirnu plovidbu. Kad nije bilo opasnih valova, sam bi ih stvarao i poticao. Nije to bilo slučajno. Zbog toga su 24sata uvijek bili novi i drugačiji. Zato su uspješni i najveći. Zato je svatko tko radi u 24sata naučio da u svakom trenutku mora biti spreman preuzeti veću odgovornost i uhvatiti kormilo, rekao je Gavranović.</p><h2>Najnagrađivaniji native studio na svijetu</h2><p>Ukupni doseg 24sata je nikad veći, značajno je porastao u 2020. Isti se trend očekuje i u narednim godinama. Prodana naklada novina i magazina se stabilizirala odmah nakon lockdowna, kao i oglasni prihodi.</p><p>In-stream video oglasni inventar je rasprodan unaprijed, a video produkcija intenzivno radi na podizanju kapaciteta i distribuciji video sadržaja. Originalna video produkcija ruši sve rekorde gledanosti u Hrvatskoj i regiji. Za 2021. se priprema niz formata u visoko kvalitetnoj produkciji s lepezom native integracija za oglašivače.</p><p>Native studio 24sata, najnagrađivaniji na svijetu, priprema niz inovativnih formata za 2021. Tržištu se planiraju predstaviti i inovativni display formati.</p><p>I najvažnije, poručuju iz 24sata, nastavit će, kao i do sada, poboljšavati kvalitetu svog sadržaja i okupljati najbolje hrvatske novinare i autore. Već ove krizne godine novinarskom timu su se pridružila najbolja pera hrvatskog novinarstva, a uskoro će se pridružiti i novi autori.</p><p>- Odlazim sretan, ispunjen i zadovoljan svim postignućima, rezultatima i iskustvima. U prve dvije godine 24sata napravili smo čudo na tržištu dnevnih novina, a kasnije toliko velikih uspjeha da ih ne mogu ni nabrojati, ali moram spomenuti da su redovito bili međunarodno zapaženi i nagrađivani. Ostavljam 24sata kao stabilnu tvrtku koja se uspješno prilagodila i ovoj zadnjoj krizi, kao najjaču, najutjecajniju medijsku kuću koja zna stvarati inovacije i koja je godinama predvodnik digitalne transformacije. Predajem 24sata vrhunskom timu profesionalaca koji su zaslužni za uspjehe koje sam u njihovo ime često predstavljao na medijskoj pozornici - rekao je Trupčević i na kraju dodao:</p><p>- 24sata je danas izuzetno stabilna kompanija, koja nastavlja sa razvojem i inovacijama, spremna za strelovit poslovni uzlet u narednim godinama.</p><p> </p>