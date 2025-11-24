Obavijesti

News

Komentari 0
RAST KRIZE

Borzan: 'Europski parlament traži ograničenje dobi korisnika društvenih mreža na 13 godina'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Borzan: 'Europski parlament traži ograničenje dobi korisnika društvenih mreža na 13 godina'
Zagreb: Biljana Borzan o štetnom utjecaju pretjeranog korištenja društvenih mreža na mentalno zdravlje djece i mladih | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Europski parlament predložit će ograničenje dobi korisnika društvenih mreža na 13 godina, uz roditeljski pristanak do 16, te zabranu oglašavanja i dizajna koji potiče ovisnost, upozorila je Biljana Borzan.

Europski parlament će predložiti ograničenje dobi korisnika društvenih mreža na 13 godina uz jak sustav provjere, najavila je u ponedjeljak hrvatska zastupnica Biljana Borzan u Zagrebu, predstavljajući Izvješće o zaštiti maloljetnika na internetu.

Glavna preporuka Parlamenta je ograničenje dobi korisnika društvenih mreža na 13 godina, a od 13 do 16 samo uz pristanak roditelja, objavio je njen ured u priopćenju.

ZABRINJAVAJUĆI TRENDOVI Borzan: Mlađi od 13 neće moći koristiti Facebook, Instagram, a moguće ni Chat GPT...
Borzan: Mlađi od 13 neće moći koristiti Facebook, Instagram, a moguće ni Chat GPT...

"Od pojave društvenih mreža i pametnih telefona pojavili su se zabrinjavajući trendovi kod djece i mladih. U zadnjih nekoliko godina imamo veliki porast mladih između 11 i 15 godina koji se osjećaju nesretno. Najveći porast je kod djevojčica, gdje je gotovo svaka druga nesretna", rekla je Borzan najavljujući Izvješće koje će EP ovog tjedna usvojiti na plenarnoj sjednici u Strasbourgu.

Razloge za takvo stanje treba tražiti u današnjem načinu života mladih, smatra zastupnica iz redova socijalista.

"Istraživanja pokazuju da mladi danas provode puno manje vremena socijalizirajući se. S dva i pol sata na dan to je vrijeme palo na 40 minuta, jako puno ih spava manje od sedam sati, a primjetno je i odgađanje životnih iskustava poput kasnijeg ulaska u prvu vezu ili polaganja vozačkog ispita", objasnila je Borzan.

STROGI ZAKON Australija zabranila društvene mreže mlađima od 16 godina! Meta počela s gašenjem profila
Australija zabranila društvene mreže mlađima od 16 godina! Meta počela s gašenjem profila

Referirala se i na podatke britanskog časopisa The Economist, prema kojima je broj mladih koji se samoozljeđuju u velikom porastu kao i broj samoubojstava.

Na razini Europske unije, samoubojstvo je češći uzrok smrti maloljetnika od prometnih nesreća, ističe se u priopćenju.

Prema Borzan, posrijedi je društvena kriza kojoj je doprinijelo mnogo čimbenika.

"Ali svakako ne treba ignorirati činjenicu da svaki dan milijun ljudi s ChatGPT-om razgovara o samoubojstvu. U EU-u mladi sedam sati dnevno provode na internetu, 78 posto provjerava mobitel svakih sat vremena, a gotovo polovica je konstantno online", rekla je hrvatska eurozastupnica.

OBJAVA NA INSTAGRAMU Keith Urban se vratio na društvene mreže prvi put nakon razvoda od Nicole Kidman
Keith Urban se vratio na društvene mreže prvi put nakon razvoda od Nicole Kidman

Naglasila je da svega pola sata manje na internetu dnevno "ima pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje".

Osim ograničenja dobi korisnika na 13 godina, Europski parlament predlaže zabranu korištenja podataka mladih za oglašavanje te zabranu dizajna koji izaziva ovisnost, "poput beskonačnog scrolla, autoplay funkcije i nepotrebnih notifikacija", dodaje se u priopćenju.

"Model poslovanja velikih internetskih divova je zadržati korisnika što dulje na mreži. Nemaju skrupula ni pred čim, pa čak ni pred alarmantnim podacima o utjecaju na mentalno zdravlje mladih. Ovo je veliki iskorak Parlamenta sa širokim političkim konsenzusom pred novi europski zakon koji se očekuje krajem iduće godine", poručila je Borzan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U privatnoj dječjoj klinici supruge bivšeg šefa iz Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice!
SKANDALOZNI UGOVORI

U privatnoj dječjoj klinici supruge bivšeg šefa iz Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice!

Andrea Cvitković Roić je vlasnica Poliklinike Helena • Goran Roić i dalje radi u Klaićevoj • U Klaićevoj bolnici su duge liste čekanja, kažu roditelji djece
Stiže novo pogoršanje i snijeg, ali i kiša, mogla bi se smrzavati
NA MORU OBILNA KIŠA

Stiže novo pogoršanje i snijeg, ali i kiša, mogla bi se smrzavati

U gorju postoji mogućnost da se jutarnja kiša smrzava na hladnom tlu, a u najvišim predjelima moguća je i pojava susnježice i snijega. Tijekom drugog dijela dana kiša će se proširiti i na Dalmaciju
DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!
OVO SU JUNACI S REBRA

DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!

Tijekom carskog reza liječnici su porodili samo glavu, vrat i dio prsnog koša bebe, dok je ostatak tijela ostao u maternici kako bi dijete i dalje primalo kisik putem posteljice.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025