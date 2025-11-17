Keith Urban se vratio na društvene mreže prvi put nakon razvoda od Nicole Kidman

StartFragment Glazbenik Keith Urban (58) iznenadio je obožavatelje povratkom na društvene mreže, prvi put nakon gotovo dva mjeseca šutnje koja je uslijedila nakon njegova nenadanog razvoda od Nicole Kidman. Country zvijezda tijekom vikenda je podijelila video isječak kojim je promovirala svoj novi američki reality show The Road, koji vodi Blake Shelton.

Serija prati 12 mladih country izvođača u borbi za priliku da postanu predgrupa Urbanovoj američkoj turneji. U objavi, koju je Urban podijelio na Instagramu, Shelton se našalio na račun pjevačevih frizura iz prošlosti, dok je Urban uz smijeh komentirao svoje "upitne" modne odabire iz ranih dana karijere.

The Road je 19. listopada premijerno prikazan na CBS-u i Paramount+, a gledateljima nudi intiman uvid u Urbanov život na cesti. Već u prvoj epizodi glazbenik je otvoreno govorio o emotivnim i fizičkim izazovima turneja, priznajući da je nerijetko bio "potpuno usamljen i jadan" dok je bio odvojen od obitelji.

"Kada se probudiš u 3:30 ujutro, bolestan, usred ničega, a čeka te peti koncert zaredom… pitaš se: 'Zašto ovo radim?' Jedini odgovor je: zato što sam za ovo rođen", izjavio je Urban.

Njegovi iskreni komentari stigli su samo nekoliko tjedana nakon što je Kidman 30. rujna podnijela zahtjev za razvod, čime je okončan njihov 19-godišnji brak. Izvori bliski paru sugeriraju da su se Urbanovi intenzivni nastupi i Kidmanini brojni filmski angažmani odrazili na njihov odnos, dovodeći do "nedostatka intime".

Razvod je odjeknuo Hollywoodom, a tabloidi su brzo počeli nagađati o pravim razlozima kraha braka. Premda su Urban i Kidman navodno pokušavali popraviti odnos, glumica je navodno bila zatečena kada je Urban donio konačnu odluku da je kraj. Osobe bliske Kidman tvrde da je pjevač bio "gotov" s brakom još prije nego što je javnost doznala vijest.

Par zajedno ima dvije kćeri, Sunday Rose (17) i Faith Margaret (14) koje će sada zajedno odgajati u novim okolnostima.

Urbanov povratak na društvene mreže mnogi vide kao pokušaj novog početka, kako na profesionalnom, tako i na osobnom planu.

