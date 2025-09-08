Obavijesti

ALARMANTNI PODACI

Borzan: Mikroplastika nam je u plućima, krvi i mozgu, našli su je i u formulama za dojenčad

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Biljana Borzan o mikroplastici u hrani i piću | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Stalna izvjestiteljica Europskog parlamenta za sigurnost hrane Biljana Borzan najavila je  najopsežnije istraživanje do sada koje će na njenu inicijativu provesti Europska agencija za sigurnost hrane

Mikroplastika je postala pitanje ljudskog zdravlja. Pronađena je u krvi, plućima, pa čak i u mozgu. Čestice plastike otkrivene su i u majčinom mlijeku i posteljici, što znači da prelaze generacije i pogađaju i one koji još nisu rođeni, upozorila je Biljana Borzan stalna izvjestiteljica Europskog parlamenta za sigurnost hrane na alarmantne nove spoznaje o prisutnosti mikroplastike u ljudskom tijelu. Najavila je najopsežnije istraživanje do sada koje će na njenu inicijativu provesti Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA). 

- Najviše me brine što je mikroplastika nađena i u formulama za dojenčad, ali i u majčinom mlijeku u gotovo 40 posto uzoraka! To je podatak koji bi trebao zabrinuti svakog od nas - navodi Borzan. 

Upozorila je kako samo jedna boca vode može sadržavati stotine tisuća čestica plastike, a hrana poput pakiranog mesa, sira, voća i povrća dodatno je kontaminirana pri svakodnevnom otvaranju ambalaže. Kako bi se utvrdili stvarni rizici i otvorio put zakonskoj regulaciji, Borzan je u svojstvu šefice Europskog parlamenta za odnose s EFSA-om zatražila od Agencije najopsežnije istraživanje o utjecaju mikroplastike na ljudsko zdravlje do sada.

- Naša djeca su prva generacija koja je izložena mikroplastici od začeća do smrti. Istraživanja pokazuju da mikroplastika može ući u mozak, povećati rizik od Alzheimerove i Parkinsonove bolesti, ugroziti plodnost i razvoj fetusa, te doprinijeti razvoju dijabetesa i moždanog udara. Plastika je postala tihi otrov našeg svakodnevnog života - poručila je Borzan.

Navodi kako danas ne postoji nijedan zakon koji regulira prisutnost mikroplastike u hrani i piću.

- Ovo je povijesni trenutak jer ćemo po prvi put točno utvrditi koliko plastike unosimo, kako ona utječe na naše tijelo i na temelju toga postaviti temelje za prvi europski zakon o mikroplastici u hrani. Generacije su pile vodu iz olovnih cijevi, gradile kuće od azbesta i pušile u avionima. Sve je to tada izgledalo bezopasno dok nismo vidjeli strašne posljedice. Mikroplastika je naš današnji primjer, a još uvijek imamo priliku to promijeniti - poručila je Borzan.

