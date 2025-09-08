Borzan: Mikroplastika nam je u plućima, krvi i mozgu, našli su je i u formulama za dojenčad

Mikroplastika je postala pitanje ljudskog zdravlja. Pronađena je u krvi, plućima, pa čak i u mozgu. Čestice plastike otkrivene su i u majčinom mlijeku i posteljici, što znači da prelaze generacije i pogađaju i one koji još nisu rođeni, upozorila je Biljana Borzan stalna izvjestiteljica Europskog parlamenta za sigurnost hrane na alarmantne nove spoznaje o prisutnosti mikroplastike u ljudskom tijelu. Najavila je najopsežnije istraživanje do sada koje će na njenu inicijativu provesti Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA).

- Najviše me brine što je mikroplastika nađena i u formulama za dojenčad, ali i u majčinom mlijeku u gotovo 40 posto uzoraka! To je podatak koji bi trebao zabrinuti svakog od nas - navodi Borzan.

Upozorila je kako samo jedna boca vode može sadržavati stotine tisuća čestica plastike, a hrana poput pakiranog mesa, sira, voća i povrća dodatno je kontaminirana pri svakodnevnom otvaranju ambalaže. Kako bi se utvrdili stvarni rizici i otvorio put zakonskoj regulaciji, Borzan je u svojstvu šefice Europskog parlamenta za odnose s EFSA-om zatražila od Agencije najopsežnije istraživanje o utjecaju mikroplastike na ljudsko zdravlje do sada.

- Naša djeca su prva generacija koja je izložena mikroplastici od začeća do smrti. Istraživanja pokazuju da mikroplastika može ući u mozak, povećati rizik od Alzheimerove i Parkinsonove bolesti, ugroziti plodnost i razvoj fetusa, te doprinijeti razvoju dijabetesa i moždanog udara. Plastika je postala tihi otrov našeg svakodnevnog života - poručila je Borzan.

Navodi kako danas ne postoji nijedan zakon koji regulira prisutnost mikroplastike u hrani i piću.

- Ovo je povijesni trenutak jer ćemo po prvi put točno utvrditi koliko plastike unosimo, kako ona utječe na naše tijelo i na temelju toga postaviti temelje za prvi europski zakon o mikroplastici u hrani. Generacije su pile vodu iz olovnih cijevi, gradile kuće od azbesta i pušile u avionima. Sve je to tada izgledalo bezopasno dok nismo vidjeli strašne posljedice. Mikroplastika je naš današnji primjer, a još uvijek imamo priliku to promijeniti - poručila je Borzan.