Bosanac o Vučiću i pismu šefici Europske komisije: 'To je potez očajnika, on nema demokracije'

Srpski Predsjednik Aleksandar Vučić poslao je 21. kolovoza pismo šefici Europske komisije, Ursuli von der Leyen, u kojem je upozorio na studentske prosvjede u zemlji. Kako je napisao, ti prosvjedi su prerasli u masovne blokade i nasilne incidente, a pritom je opravdao ponašanje i postupke policije.

- Ja to pismo prvenstveno vidim kao potez očajnika koji ne nalazi demokratski način da se nosi s činjenicom da je mladost Srbije ustala i da mjesecima nenasilno organizira prosvjede i mobilizira gotovo sve slojeve i segmente srpskog društva. To je problem kojem on nije dorastao - komentirao je za N1 zastupnik Europskog parlamenta iz Hrvatske Gordan Bosanac, član Možemo!.

Bosanac smatra da Vučić nije dao odgovor nego je krenuo s nasiljem.

- Počeo je odgovarati nasiljem na prosvjede i to je loša poruka - dodao je zastupnik.

Govoreći o odnosu EU prema Vučićevu režimu, Bosanac je naveo da je presudno da u Europskom vijeću ne bude nikoga tko će žmiriti na ono što se događa u Srbiji.

- EK reagira prekasno. Reakcija na Vučićev odlazak na vojnu paradu u Pekingu ista kao kada je išao u Moskvu. Komisija nema snagu da na vrijeme reagira, već to radi prekasno... Komisija će čekati dok voda ne prelije čašu - smatra.