Obavijesti

News

Komentari 0
ODGOVOR NA PROSVJEDE

Bosanac o Vučiću i pismu šefici Europske komisije: 'To je potez očajnika, on nema demokracije'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Bosanac o Vučiću i pismu šefici Europske komisije: 'To je potez očajnika, on nema demokracije'
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS

Govoreći o odnosu EU prema Vučićevu režimu, Bosanac je naveo da je presudno da u Europskom vijeću ne bude nikoga tko će žmiriti na ono što se događa u Srbiji

Srpski Predsjednik Aleksandar Vučić poslao je 21. kolovoza pismo šefici Europske komisije, Ursuli von der Leyen, u kojem je upozorio na studentske prosvjede u zemlji. Kako je napisao, ti prosvjedi su prerasli u masovne blokade i nasilne incidente, a pritom je opravdao ponašanje i postupke policije.

- Ja to pismo prvenstveno vidim kao potez očajnika koji ne nalazi demokratski način da se nosi s činjenicom da je mladost Srbije ustala i da mjesecima nenasilno organizira prosvjede i mobilizira gotovo sve slojeve i segmente srpskog društva. To je problem kojem on nije dorastao - komentirao je za N1 zastupnik Europskog parlamenta iz Hrvatske Gordan Bosanac, član Možemo!. 

ACA TVRDI DA JE FACA Vuchichi kaže da je hit u Kini :) 'Svi se žele slikati sa mnom'
Vuchichi kaže da je hit u Kini :) 'Svi se žele slikati sa mnom'

Bosanac smatra da Vučić nije dao odgovor nego je krenuo s nasiljem. 

- Počeo je odgovarati nasiljem na prosvjede i to je loša poruka - dodao je zastupnik.

Govoreći o odnosu EU prema Vučićevu režimu, Bosanac je naveo da je presudno da u Europskom vijeću ne bude nikoga tko će žmiriti na ono što se događa u Srbiji.

- EK reagira prekasno. Reakcija na Vučićev odlazak na vojnu paradu u Pekingu ista kao kada je išao u Moskvu. Komisija nema snagu da na vrijeme reagira, već to radi prekasno... Komisija će čekati dok voda ne prelije čašu - smatra.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Glumio tužnog muža, a bacio je u septičku jamu? 'Pitala sam je zašto ga ne ostavi, nije htjela'
HOROR U TENJI

Glumio tužnog muža, a bacio je u septičku jamu? 'Pitala sam je zašto ga ne ostavi, nije htjela'

R. R. (52) na društvenim mrežama pravio se zabrinut za svoju suprugu, ali policija ga je vrlo brzo stavila u središte istrage
Sutkinja je odbila manevar Banožićeve obrane. Vještak je otkrio: Vozio je oko 100 km/h
BIVŠI MINISTAR U SUDNICI

Sutkinja je odbila manevar Banožićeve obrane. Vještak je otkrio: Vozio je oko 100 km/h

Svjedočila su dva prometna vještaka od kojih je jedan bio na mjestu događaja odmah nakon nesreće, a drugi je vještačenje napravio po dokazima.
Šokantni detalji užasa kod Zadra: Pucao na vlasnika auto salona pred djetetom
SVE ZBOG AUTA

Šokantni detalji užasa kod Zadra: Pucao na vlasnika auto salona pred djetetom

Kako doznajemo s terena, riječ je salonu koji drži automobile koji se iznajmljuju za spotove. U salonu se nalaze automobili u  vrijednosti preko četiri milijuna eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025