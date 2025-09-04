Obavijesti

News

Komentari 0
ACA TVRDI DA JE FACA

Vuchichi kaže da je hit u Kini :) 'Svi se žele slikati sa mnom'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Vuchichi kaže da je hit u Kini :) 'Svi se žele slikati sa mnom'
Foto: Pixsell/canva

Tražio sam dodatna ulaganja, dodatno zapošljavanje naših ljudi, ali predsjednik me obavijestio da njihovi stručnjaci već rade na tome, a možemo očekivati ​​i pomoć na političkoj razini kada je u pitanju Kosovo i Metohija, rekao je Vučić

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić održao je sastanak s kineskim liderom Xi Jinpingom. Vučić je uz Lukašenka, Putina i Fica bio jedini Europljanin nazočan mimohodu kojim je Kina obilježila 'Dan pobjede'. 

 - Tražio sam dodatna ulaganja, dodatno zapošljavanje naših ljudi, ali predsjednik me obavijestio da njihovi stručnjaci već rade na tome, a možemo očekivati ​​i pomoć na političkoj razini kada je u pitanju Kosovo i Metohija. Sretan sam kada razgovor ovako završi i to su rezultati koje nam nitko ne može oduzeti, razgovarali smo i o umjetnoj inteligenciji, već imaju nastavu o tome u školi, zatim o tehnologiji, EXPO 2027 - otkrio je detalje sastanka, srpski predsjednik.

Tema razgovora bila je fenomen 'Obojenih revolucija', termin kojim Vučić kiti prosvjednike koji ne miruju već deset mjeseci te uzrok građanskog neposluha vidi u subverzivnim elementima, a ne tragediji u Novom Sadu koja je na brutalan način eskalirala klijentelizam i javašluk njegovog režima, piše Kurir.

 - Razgovarali smo i o obojenim revolucijama, a predsjednik Xi i kinesko vodstvo jasno vide stvari koje se događaju, vide teškoće i pritiske na našu zemlju. Vučić je također istaknuo dobar sastanak s predsjednikom Kineskog nacionalnog kongresa. Kinesko vodstvo i predsjednik su prilično sigurni i sasvim sigurni da dobro vide i percipiraju stvari u našoj zemlji i vrlo dobro razumiju pritiske s kojima se suočavamo. I to je za nas bilo važno - rekao je Vučić

PALE I OPTUŽBE Susjedi razljutili Vučića: 'Tirana, Priština i Zagreb stvaraju savez protiv Srbije, ali jaki smo mi'
Susjedi razljutili Vučića: 'Tirana, Priština i Zagreb stvaraju savez protiv Srbije, ali jaki smo mi'

Vućiči, Vućići

Oporba i nezadovoljni građani nisu propustili iskoristiti priliku da ponovno bocnu srpskog predsjednika zbog formalnosti i ceremonijalnog rasporeda kao što je bio slučaj i u Moskvi. Vučić se pohvalio kako je svugdje toplo dočekan, a Kinezi su izvikivali njegovo prezime.

 - Prva riječ koju čujete svugdje, na ulici, je vućići, cijelo osoblje hotela želi se slikati s nama, CCTV pola sata emitira intervju sa mnom na engleskom, pa ako nešto takvo nije dovoljno iz naše male zemlje, ne znam što jest - rekao je Vučić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO 24sata na mjestu strave: Čovjeka doveli u lisicama, ostaci žene pronađeni su u septičkoj?!
STRAŠNO

VIDEO 24sata na mjestu strave: Čovjeka doveli u lisicama, ostaci žene pronađeni su u septičkoj?!

Kuću, ali i ulicu okružila su službena vozila krim-policije, temeljne policije i forenzike. Pretresli su svaki kutak kuće, a razbijali su i betonske dijelove dvorišta te ispumpavali septičku jamu
Stravičan zločin u Tenji: Razbili su betonske ploče kako bi došli do tijela, izvlačili su crne vreće
HOROR U SLAVONIJI

Stravičan zločin u Tenji: Razbili su betonske ploče kako bi došli do tijela, izvlačili su crne vreće

Policija nije potvrdila da je nestalu Maju C. R. ubio suprug, no dovezli su ga s lisicama na rukama da pokaže mjesto zločina. Ondje su pristigli brojni forenzičari, inspektori i HGSS s potražnim psima
Ukrajinka (5) izašla iz bolnice nakon ugriza poskoka: 'Podigla sam kredit da platim liječenje'
DJEVOJČICA SE OPORAVLJA

Ukrajinka (5) izašla iz bolnice nakon ugriza poskoka: 'Podigla sam kredit da platim liječenje'

Djevojčici je prijetio gubitak noge, ali je spašena. Trošak liječenja je bio gotovo 4000 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025