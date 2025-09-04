Vuchichi kaže da je hit u Kini :) 'Svi se žele slikati sa mnom'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić održao je sastanak s kineskim liderom Xi Jinpingom. Vučić je uz Lukašenka, Putina i Fica bio jedini Europljanin nazočan mimohodu kojim je Kina obilježila 'Dan pobjede'.

- Tražio sam dodatna ulaganja, dodatno zapošljavanje naših ljudi, ali predsjednik me obavijestio da njihovi stručnjaci već rade na tome, a možemo očekivati ​​i pomoć na političkoj razini kada je u pitanju Kosovo i Metohija. Sretan sam kada razgovor ovako završi i to su rezultati koje nam nitko ne može oduzeti, razgovarali smo i o umjetnoj inteligenciji, već imaju nastavu o tome u školi, zatim o tehnologiji, EXPO 2027 - otkrio je detalje sastanka, srpski predsjednik.

Tema razgovora bila je fenomen 'Obojenih revolucija', termin kojim Vučić kiti prosvjednike koji ne miruju već deset mjeseci te uzrok građanskog neposluha vidi u subverzivnim elementima, a ne tragediji u Novom Sadu koja je na brutalan način eskalirala klijentelizam i javašluk njegovog režima, piše Kurir.

- Razgovarali smo i o obojenim revolucijama, a predsjednik Xi i kinesko vodstvo jasno vide stvari koje se događaju, vide teškoće i pritiske na našu zemlju. Vučić je također istaknuo dobar sastanak s predsjednikom Kineskog nacionalnog kongresa. Kinesko vodstvo i predsjednik su prilično sigurni i sasvim sigurni da dobro vide i percipiraju stvari u našoj zemlji i vrlo dobro razumiju pritiske s kojima se suočavamo. I to je za nas bilo važno - rekao je Vučić

Vućiči, Vućići

Oporba i nezadovoljni građani nisu propustili iskoristiti priliku da ponovno bocnu srpskog predsjednika zbog formalnosti i ceremonijalnog rasporeda kao što je bio slučaj i u Moskvi. Vučić se pohvalio kako je svugdje toplo dočekan, a Kinezi su izvikivali njegovo prezime.

- Prva riječ koju čujete svugdje, na ulici, je vućići, cijelo osoblje hotela želi se slikati s nama, CCTV pola sata emitira intervju sa mnom na engleskom, pa ako nešto takvo nije dovoljno iz naše male zemlje, ne znam što jest - rekao je Vučić.