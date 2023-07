'Bosiljevo svi spominju, a samo neki dođu. A mi imamo baš sve - dvorac, rijeku Kupu i janjetinu'

Čvorište Bosiljevo, gužva na autocesti A1 u smjeru Jadrana kraj Bosiljeva, kolona duga 5 kilometara u Bosiljevu... Iz godine u godinu nižu se takve rečenice u vijestima iz Hrvatske, a drukčije neće biti ni ove godine. Bosiljevo, barem u srpnju i kolovozu, jedno je od najspominjanijih naselja u Hrvatskoj. Međutim, svi ga spominju baš zbog autoceste. Malo tko Bosiljevo poznaje zbog njegovih ljudi, gastronomske ponude, starih utvrda i dvoraca, a upravo to sve Bosiljevo nudi. To otkriju tek oni koji nakratko siđu s autoceste u to malo mjesto. A kako uopće dođu?