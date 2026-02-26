'Boška Ban ima kičmu'. Pa onda podržava proustašku koaliciju i održava korupcijsku vladavinu

I evo, Boška Ban, 77. ruka HDZ-ove većine u Hrvatskom saboru, ispada pozitivka. Istinski heroj. Principijelna i požrtvovna.

Tako barem tvrdi saborski zastupnik Nezavisne platforme Sjever, Ivica Baksa. "Mi u Međimurju uvijek smo znali cijeniti kad netko ima kičmu i kad se ne boji preuzeti odgovornost za ono što radi", poručio je Baksa, dajući podršku zastupnici koja je HDZ-u, Baksi i sebi osigurala ostanak u parlamentu.

A i sama Boška Ban imala je samo lijepe riječi za svoj potez.

Protiv ideologije

"Nikakvih dogovora, nikakvih obećanja, nikakve trgovine nije bilo", rekla je novinarima. "Dobila sam 76 ruku koje će podržavati projekte koje ću isporučivati". Ona je, štoviše, faktor stabilnosti i smanjivanju ideoloških podjela. "Želim da se maknemo od ideoloških podjela i narativa koji mjesecima dominiraju medijskim prostorom".

Ukratko, Boška Ban očekuje čestitke, pohvale i zahvalnost za svoj politički preokret, nakon što je iz oporbene zastupnice koja je u Hrvatski sabor došla na antihadezeovoj kampanji, postala dragocjeni pričuvni kotačić u HDZ-ovu mehanizmu vladanja i ostajanja na vlasti.

A tome smo već jednom svjedočili: Tomislav Saucha doista je i dobio čestitku, kad mu je Andrej Plenković potrčao u susret i opalio "high five" nakon što je bivši SDP-ovac i tadašnji optuženik digao ruku za spas Zdravka Marića i opstanak HDZ-a na vlasti.

Ide plaća

Osim svega toga, kome se uopće odlazi iz Sabora? Sigurno ne HDZ-u, sigurno ne vladajućoj koaliciji, a najmanje se odlazi oporbenim spavačima poput Boške Ban.

Ona nas uvjerava da se bori protiv ideoloških podjela, tako što će podržati vladajuću koaliciju koju čini ideološki formatirani Domovinski pokret, zajedno s Josipom Dabrom i kolegama koji opravdavaju njegovo pjevanje Anti Paveliću, te održava na vlasti stranku koja otvoreno koketira s ustaštvom, desnicom, ZDS-om, koja urla protiv "histerične ljevice" i izjednačava antifašizam i NDH.

Jer, Mislav Herman dizat će ruke zajedno sa zastupnicom Ban.

Ruka za korupciju

Osim toga, Boška Ban, samoproglašena politička moralna vertikala koja se žrtvuje za opću dobrobit i za svoje Međimurce, zastupnica koja zazire od ideoloških podjela (što god ona pod time smatrala), dizat će ruku za stranku koja je desetljetni generator političke korupcije, koja stoji iza najvećih korupcijskih afera, čiji ministri odlaze u zatvor, koja je pokorila institucije i okupirala pravosuđe.

Na tome je, sjetimo se, Boška Ban sa svojim SDP-om vodila kampanju 2024. godine. Konkretno, na Ivanu Turudiću.

To je dovoljno daleko od te famozne ideologije, zar ne?

Nema obraza

Boška Ban nema obzira prema biračima koji su se poslali u Sabor da bude oporba HDZ-u, a ne spasonosni žetončić, a nema ni usađenih političkih principa u odnosu prema proustaškoj i koruptivnoj koaliciji.

A činjenica da se ona u isto vrijeme hvali kako će za podršku većini dobiti financiranje projekta u Međimurju te da njezina podrška nema veze s političkom trgovinom, s "obećanjima i dogovorima", vrijeđa inteligenciju građana i javnosti koja je već oguglala na oporbene spavače koji dižu ruku za HDZ kako bi osigurali još tri godine saborskog mandata.

Očajni HDZ

Andrej Plenković već puno desetljeće hvali se snagom, popularnošću i izdržljivošću HDZ-a, a konstantno balansira na tankoj oštrici saborske većine zahvaljujući oporbenim spavačima, otpadnicima, prebjezima i žetončićima koji spašavaju sebe tako što spašavaju njega.

Izbori su, kako smo to nebrojeno puta konstatirali, pretvoreni tek u početno miješanje saborskih karata, nakon čega prava partija kreće u parlamentu. Gdje HDZ skuplja svoje nekadašnje protivnike, suparnike, čak i neprijatelje, pod kapom "stabilnosti, projekata, blagostanja".

Pod tom egidom i Boška Ban dala je ruku HDZ-u i Domovinskom pokretu, očekujući za svoj potez komplimente, čestitke i zahvalu.

Od Plenkovića će ih sigurno dobiti.

