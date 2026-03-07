Boška Ban je na daljinskom upravljaču lukavog Posavca. On je alat za Plenkovićevu većinu
NOVI EXPRESS donosi detalje kako je bivša SDP-ovka iz Međimurja završila na listi za Hrvatski sabor iako je na nju nisu mislili staviti ni Bernardić ni Grbin. Ali sve može zahvaliti mentoru Matiji Posavcu
Matija Posavec je jedan od najlukavijih političara u zemlji, govori nam nekoliko sugovornika, sadašnjih i nekadašnjih članova SDP-a. U njihovim se svjedočenjima, koja sežu unatrag gotovo deset godina, prelama priča o političkom preživljavanju, igranju na više strana i stvaranju mreže lojalnosti koja je kulminirala slučajem saborske zastupnice Boške Ban, danas deklarirane nezavisne političarke koja je podržala HDZ-ovu većinu, a jučer SDP-ovke koja se na listi za Sabor našla zahvaljujući upravo uvjetovanju i bliskosti s Posavcem.