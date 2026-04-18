Obavijesti

News

Komentari 94
EVO ŠTO KAŽE

Boška Ban za 24sata otkrila detalje transfera u HDZ: 'Nisam iznevjerila svoje birače iz SDP-a'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
Boška Ban za 24sata otkrila detalje transfera u HDZ: 'Nisam iznevjerila svoje birače iz SDP-a'
Boška Ban Vlahek od danas je članica HDZ-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixselll

Građani su me birali zbog onoga što radim i za što se zalažem, a to ostaje isto. Moj cilj je ispuniti i realizirati sve što sam najavljivala u kampanji, rekla nam je...

Nisam iznevjerila svoje birače. Građani su me birali zbog onoga što radim i za što se zalažem, a to ostaje isto, rekla je za 24sata Boška Ban nova članica HDZ-a. Podsjetimo, ova saborska zastupnica postala je novom članicom stranke prilikom obilježavanja 36. godišnjice uspostave HDZ-a u Međimurskoj županiji.

Predsjednik stranke i premijer Andrej Plenković pozvao je na pozornicu glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića, predsjednika međimurskog HDZ-a Ljubomira Kolareka i predsjednik čakovečkog HDZ-a Tomislava Markovića.

- Boška je iznenađenje. Molim jedan veliki aplauz - rekao je. Nakon toga uručena joj je članska iskaznica. 

- Moj cilj je ispuniti i realizirati sve što sam najavljivala u kampanji, a vjerujem da ću u ovom okviru to moći napraviti još učinkovitije - rekla nam je Ban. 

PLENKOVIĆ JOJ DAO ČLANSKU VIDEO Boška Ban ušla u HDZ: 'Odabrala sam svoj konačan smjer u najboljem pravcu!'
VIDEO Boška Ban ušla u HDZ: 'Odabrala sam svoj konačan smjer u najboljem pravcu!'

Pitali smo je i znači li ovo da će biti na listi HDZ-a na nekim budućim parlamentarnim izborima. 

- O tome nismo razgovarali, niti sam o tome razmišljala, to trenutačno nije tema. Moj fokus je na radu i provođenju politika koje donose konkretne rezultate, prije svega za Međimurje i građane koje predstavljam - rekla je Ban. Otkrila nam je i kako je izgledao trenutak kada je odlučila postati članicom HDZ-a. 

- Odluka je bila moja. Razgovarala sam s predsjednikom stranke g. Plenkovićem i glavnim tajnikom g. Katičićem, i kao što ste vidjeli, ta je odluka prihvaćena. Smatrala sam da je to smjer u kojem mogu najviše doprinijeti i najviše napraviti - rekla nam je. 

Ban je u travnju prošle godine istupila iz SDP-a. Kao razlog za takvu odluku navela je pad političkog utjecaja stranke u Međimurju i unutarnje podjele. Nakon toga je djelovala kao nezavisna zastupnica. 

Krajem veljače glasala je za potvrdu novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića. 25. veljače potvrdila je da se priključuje parlamentarnoj većini. Odbacila je optužbe o političkoj trgovini te poručila da joj je jedini cilj osigurati stabilnost i realizirati projekte za sjever Hrvatske i Međimurje. Tada je naglašavala kako nije prebjegla HDZ-u niti postala članica te stranke. 

U NOVOJ ULOZI VIŠE NIJE ŽETON Sad je prava HDZ-ovka: Plenković svečano učlanio Bošku Ban (ex-SDP)
VIŠE NIJE ŽETON Sad je prava HDZ-ovka: Plenković svečano učlanio Bošku Ban (ex-SDP)

- Ja sam i dalje nezavisna zastupnica. Nikakvih dogovora, nikakvih obećanja, nikakve trgovine nije bilo - govorila je tada.  Treba reći kako Ban u saboru zarađuje 3794 eura. U kartici navodi više nekretnina, uključujući kuću s okućnicom u Čakovcu procijenjenu na 250.000 eura, koju je stekla kreditom. Također ima udio u kući na Malom Lošinju površine 390 kvadrata procijenjene na 450.000 eura, stečen nasljedstvom, kao i udio u još jednoj nekretnini ondje vrijednoj 50.000 eura.

Ban je suvlasnica još jedne kuće s okućnicom u Čakovcu procijenjene na 350.000 eura, a ima i zemljišta u Gornjem Pustakovcu ukupne vrijednosti oko 40.000 eura. Od pokretnina navodi osobni automobil MG ZS iz 2022. godine procijenjen na 15.000 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 94
Odbojkaški savez platio 112.500 eura tvrtki u blokadi za usluge posredovanja. Kojeg - nije bilo?!
NOVA ČUDNA ISPLATA

Odbojkaški savez platio 112.500 eura tvrtki u blokadi za usluge posredovanja. Kojeg - nije bilo?!

Hrvatska pošta je u zadnje dvije godine dala 300.000 € za odbojku. Savez je od tog novca isplatio blokiranoj tvrtki, u kojoj je osuđivani poduzetnik, posredničku proviziju. Ali u Pošti kažu: Nismo radili s tom tvrtkom
Ovo su rezultati Eurojackpota: Trojac osvojio po 340.000 eura
PROVJERITE LISTIĆE

Ovo su rezultati Eurojackpota: Trojac osvojio po 340.000 eura

Očekivani jackpot za 32. kolo iznosi 28.000.000 eura. Joker broj za ovo kolo bio je 581902.
Ispovijest knjigovođe: 'Prijavio sam taksiste za utaju poreza, a onda su me napali iz Porezne...'
DOSJE: PAD TAKSI BANDE

Ispovijest knjigovođe: 'Prijavio sam taksiste za utaju poreza, a onda su me napali iz Porezne...'

Osumnjičeni taksisti za utaju poreza napravili su štetu od 4,86 milijuna eura. Siguran sam da su imali nekoga u Poreznoj, kaže nam knjigovođa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026