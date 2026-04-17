VIDEO Boška Ban ušla u HDZ: 'Odabrala sam svoj konačan smjer u najboljem pravcu!'

Nakon što je kao nezavisna saborska zastupnica postala dio većine u Hrvatskom saboru bivša SDP-ovka, Boška Ban, od danas je članica Hrvatske demokratske zajednice. Člansku iskaznicu novoj članica stranke osobno je uručio premijer i predsjednik HDZ, Andrej Plenković, u Murskom Središću na obilježavanja 36. obljetnice osnivanja Hrvatske demokratske zajednice Međimurja.

VIŠE NIJE ŽETON Sad je prava HDZ-ovka: Plenković svečano učlanio Bošku Ban (ex-SDP)

Novoj članici čestitao je i glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.

- Budimo odlučni jer Hrvatska demokratska zajednica zna izabrati prave putove.

Čestitam kolegici jer je bila odlučna, a i pozivam vas druge da budete odlučni u pravičnoj borbi i pravičnim idejama koje promiče Hrvatska demokratska zajednica, poručio je.

Boška Ban zahvalila se na primanju u članstvo te pojasnila svoju odluku. Kao što znate politika je prostor različitih smjerova i odluka, a eto ja sam svoju konačnu odluku i svoj konačan smjer u najboljem pravcu odabrala večeras, rekla je nova članica Hrvatske demokratske zajednice.