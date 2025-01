Božić hrvatskog kapetana u turskom zatvoru: 'Pojedite koji tanjur bakalara i za mene'

Marko Bekavac, kapetan duge plovidbe iz Splita, proveo je Božić i Novu godinu u turskom zatvoru Sincan. Tamo je jer je po zapovjednoj odgovornosti osuđen na 30 godina zatvora zbog navodnog šverca 160 kilograma kokaina iz Kolumbije u Tursku. Na ročištu u rujnu u turskom gradu Ereğli sudsko vijeće od troje sudaca je odlučilo da su Bekavac i njegov prvi časnik krivi po zapovjednoj odgovornosti.

- Čujemo se, ja mu pokušavam pomoći da ostane psihički stabilan. Čuli smo se za Božić, rekao je: 'Pojedite koji tanjur bakalara i za mene'. On voli jako bakalar - govori nam sjetno Jozo Bekavac, kapetanov brat.

Zadnji put je s novinarima 24sata sjeo u rujnu. Tad smo razgovarali i s kapetanom.

- Zovi, molim te, koga treba. Treba javiti našem konzulatu u Njemačkoj da sam ukrcan preko njemačke kompanije. Napravio sam sve što sam trebao, zvao sam osiguranje, tražio kamere, zvao policiju. Brod ukrcava kolumbijska kompanija preko terminala, preko kamiona u svih pet štiva odjednom. Sve se ubacuje u isto vrijeme, to rade kolumbijski radnici. Za sve što oni ukrcaju, oni odgovaraju, oni kontroliraju. Ja ni ne mogu to kontrolirati. Ugljen cijelo vrijeme pada, ako netko nešto ubaci, teret to odmah pokrije. Nakon toga ni ne mogu pregledati detaljno sve - rekao nam je tad kapetan.

Foto: privatna arhiva

U međuvremenu su našli novog odvjetnika, žalba je napisana, a odluku će čekati najkasnije do rujna ove godine.

- Ja se s njim čujem, dobro je koliko može biti. Ja sam okej, moram biti - govori Markova supruga Katja. Ona je pokrenula i akciju skupljanja sredstava jer će odvjetnički troškovi biti vrtoglavi.

- Skupili smo 50 tisuća eura, ali ne znamo je li to dovoljno. Sad čekamo, samo čekamo. Pitala sam odvjetnika ima li šanse, rekao je da vjeruje da ćemo uspjeti osloboditi Marka jer nema fizičkih dokaza, puno je i kršenja procedure. Rekao je da je ovo već viđao kad su turski sudovi u pitanju - govori.

Bekavca je na prvom suđenju branio odvjetnik kompanije, što je obitelj smatrala nedopustivim jer su radili na tome da štite kompaniju, a ne da brane Bekavca. Bilo je tu i odvjetnika koji su ih prevarili, uzeli novac za konzultacije i nestali. Sad su našli odvjetnika za kojeg vjeruju da zna što radi. Bekavca u zatvoru posjećuju i članovi Sindikata pomoraca i zaposlenici hrvatskog veleposlanstva u Turskoj. Podsjetimo, kapetan Bekavac pritvoren je u neobičnom slučaju krijumčarenja droge. On i dio posade su optuženi su da su brodom Phoenician I pokušali prošvercati 160 kilograma droge iz Kolumbije u Tursku. Međutim, kokain je pronađen u kolumbijskoj luci Barranquilli i tad je kapetanu Bekavcu rečeno da je riječ o 450 kilograma kokaina.

Tamošnje vlasti su s psima pregledale brod i izuzele drogu, bez da su kapetanu dali da išta potpiše i bez ikakvog policijskog izvješća. Dan nakon, navodnom intervencijom turske ambasade, brod je pušten da plovi za Tursku. Kad su pristali, sam kapetan Bekavac je nazvao turske vlasti. Oni mu se prvo nisu povratno javili, pa je zvao vlasnika broda, tvrtku Iskenderun, da mu da upute što da radi. Nedugo zatim, na brod upada turska policija, pronalazi 160 kilograma kokaina koje kolumbijska policija očito nije vidjela, i uhićuju kapetana Bekavca i devetoricu pomoraca. Ostale pomorce puštaju na slobodu i brod nastavlja svoju plovidbu. Nema objašnjenja kako su izabrali koga će uhititi.