STIŽE POGORŠANJE Jaka bura, DHMZ upalio i crveni alarm! 'Čuvajte se letećih krhotina'

Nakon kratkog zatišja, Hrvatsku zahvaća novi val lošeg vremena. DHMZ izdao je niz upozorenja zbog jake bure, kiše i snijega koji stižu već početkom tjedna.

Za veći dio obale već danas je na snazi žuti meteoalarm, dok se situacija dodatno pogoršava u utorak. Tada je gotovo cijela zemlja pod upozorenjem, a za Istra, Kvarner i podvelebitsko područje proglašen je narančasti alarm.

Posebno je kritično u riječkoj regiji, gdje se očekuju olujni i orkanski udari bure, osobito podno Velebit. Udari bi mogli prelaziti i 100 kilometara na sat, a tijekom dana dodatno jačati.

Vjetar će stvarati probleme i u unutrašnjosti. Za zagrebačku, gospićku, kninsku, splitsku i dubrovačku regiju izdano je žuto upozorenje zbog jakih udara sjeveroistočnog vjetra koji mogu prelaziti 65 kilometara na sat. Građane upozoravaju na opasnost od letećih predmeta i moguće prekide aktivnosti na otvorenom.

Najgore tek dolazi u srijedu. Većina zemlje ostat će pod žutim upozorenjem, no za obalu je aktiviran narančasti alarm, dok je za područje Kvarnera na moru proglašen i najviši – crveni meteoalarm.

U riječkoj regiji očekuju se udari bure jači od 120 kilometara na sat, dok će u splitskom području dosezati i do 130 kilometara na sat. Meteorolozi upozoravaju na ozbiljan rizik – moguća su oštećenja objekata, problemi u prometu i prekidi opskrbe energijom.

Osim vjetra, stižu i oborine. Već tijekom utorka u Dalmaciji se očekuju kiša i pljuskovi, dok će u Gorskoj Hrvatskoj padati susnježica i snijeg. Sličan scenarij nastavlja se i u srijedu, kada će kiša biti češća u unutrašnjosti i na jugu, a snijeg ponovno u gorju.

Nestabilno vrijeme zadržat će se i u drugom dijelu tjedna, no postupno će slabjeti. Već od petka očekuje se smirivanje vjetra i porast temperature.

Za vikend stiže olakšanje – prognozira se suho i toplije vrijeme, uz više sunca i znatno ugodnije uvjete diljem zemlje.