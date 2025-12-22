Obavijesti

PROŠLO JE 35 GODINA PLUS+

Božićni se ustav pisao i na plaži

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Foto: Hrvatski sabor

Krčki nacrt temelj je današnjeg Ustava, a njega su za 15 dana u Malinskoj napisali Krunoslav Olujić, Smiljko Sokol, Vladimir Šeks i Ljubomir Valković

U kasno ljeto 1990., dok se Jugoslavija još formalno održavala na aparatima, a ratne slutnje već su bile opipljive, na otoku Krku odvijao se jedan od ključnih procesa moderne hrvatske povijesti. Četvorica pravnika i političara, udaljena od Zagreba i političke buke, u Malinskoj je danima raspravljala o temeljnim pravilima buduće države. Taj dokument, poznat kao „Krčki nacrt“, postao je temelj današnjeg Ustava Republike Hrvatske koji je donesen 22. prosinca 1990. Izglasao ga je Hrvatski sabor, a s obzirom na to da se glasanje odigralo uoči Božića, često se naziva i 'Božićnim Ustavom'. Originalni tekst imao je 142 članka u 9. dijelova, no tijekom godina broj članaka se izmjenama ipak povećao.  Prema dostupnim informacijama, više od 70 posto 'Krčkog nacrta' završilo je u finalnom tekstu 'Božićnog Ustava'.

