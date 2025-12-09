Obavijesti

News

STIŽU I LEOPARDI PLUS+

Božićni shopping vojne opreme! Hrvatska se naoružava za dvije milijarde eura: 'Uništili smo se'

Piše Emirat Asipi,
Vojni analitičari podržavaju modernizaciju, ali ističu da je problem u tome što sami ne proizvodimo čak ni osnovno streljivo. 'Sad sve moramo kupovati izvana, po višim cijenama i uz duge rokove isporuke', kažu

Hrvatska ulazi u najopsežniji ciklus modernizacije Oružanih snaga od osamostaljenja. Vlada je potpisala i najavila niz ugovora vrijednih gotovo dvije milijarde eura, kojima nabavlja novu generaciju oružja, logističkih sustava i borbene opreme. Kako poručuju iz Ministarstva obrane, riječ je o ulaganjima koja će hrvatsku vojsku podignuti na potpuno novu razinu te omogućiti ispunjavanje NATO-ovih ciljeva sposobnosti u sljedećem desetljeću.

