Vojni analitičari podržavaju modernizaciju, ali ističu da je problem u tome što sami ne proizvodimo čak ni osnovno streljivo. 'Sad sve moramo kupovati izvana, po višim cijenama i uz duge rokove isporuke', kažu
STIŽU I LEOPARDI PLUS+
Božićni shopping vojne opreme! Hrvatska se naoružava za dvije milijarde eura: 'Uništili smo se'
Čitanje članka: 4 min
Hrvatska ulazi u najopsežniji ciklus modernizacije Oružanih snaga od osamostaljenja. Vlada je potpisala i najavila niz ugovora vrijednih gotovo dvije milijarde eura, kojima nabavlja novu generaciju oružja, logističkih sustava i borbene opreme. Kako poručuju iz Ministarstva obrane, riječ je o ulaganjima koja će hrvatsku vojsku podignuti na potpuno novu razinu te omogućiti ispunjavanje NATO-ovih ciljeva sposobnosti u sljedećem desetljeću.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku