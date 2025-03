Božinović: Broj ilegalnih prelazaka hrvatske granice smanjio se za oko 70 posto

Broj ilegalnih prelazaka preko hrvatske granice ove je godine manji za oko 70 posto, rekao je hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u srijedu nakon sastanka s europskim povjerenikom za unutarnje poslove i migracije Magnusa Brunnera u Zagrebu.

"Ti se brojevi, kao i prošle godine, drastično smanjuju. Ponajviše zbog velikog angažmana hrvatske policije. Dakle, 68 posto je bilo manje ilegalnih prelazaka prošle godine, oko 70 posto ove godine", kazao je Božinović u zajedničkoj izjavi za novinare.

Božinović i Brunner su posjetili Nacionalni koordinacijski centar u Zagrebu, gdje je ministar povjereniku predstavio način nadzora hrvatske granice, ujedno i vanjske granice Europske unije te šengenskog područja.

"Naš cilj je da se dodatno uvježbavamo ali i da se dodatno opremamo tehničkim sredstvima koja nam itekako mogu pomoći jer nam zamjenjuju ljudski potencijal koji onda možemo angažirati ciljano. Ako dovoljno rano uočimo pokrete migranata prema našoj granici, možemo raspoređivati policijske službenike", rekao je Božinović.

Dodao je da je policija "vrlo aktivna u prevenciji" krijumčarenja migranata. "Praktički svaki auto registarskih oznaka ili nekih drugih obilježja, koji vidimo u pograničnom području, a koji po nekoj logici našeg svakodnevnog života ne bi trebao biti tamo, mi ih preventivno pregledavamo. To nam je dalo vrlo velike rezultate", rekao je ministar.

Brunner, koji je suradnju s Hrvatskom opisao kao "sjajnu", rekao je da Hrvatska obavlja "nevjerojatan posao kako bi zaštitila naše granice, granice šengenskog prostora, ali i vanjske granice Europske unije".

"Bilo je impresivno vidjeti rad hrvatske policije i graničnih policajaca radi zaštite naših granica. Vidimo to u brojkama, brojke padaju za gotovo 70 posto na granici, a to to je zapravo nevjerojatno".

Na pitanje novinara o brojkama na europskoj razini, Brunner je odgovorio da se i one smanjuju, "no ne za 70 posto, već prije za više od 20 posto", što je ocijenio kao dobro.

"No, imamo neke države članice koje su više pogođene, a osobito što se tiče zapadnog Sredozemlja i atlantske strane. Španjolska je stoga pogođenija trenutna, a naročito preko Kanarskih otoka", rekao je Brunner.