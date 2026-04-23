Komentari 12
SVAKU DOJAVU SU PROVJERILI

Božinović: Dojave o bombama stižu izvan države, sve s lažnih mailova. Bilo ih je stotinjak

Piše HINA,
Ostvarujemo intenzivnu suradnju s međunarodnim policijskim i drugim agencijama kako bi se identificirali počinitelji, kazao je Božinović precizirajući da se suradnja ostvaruje s Europolom i američkim agencijama.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je, komentirajući oštećenje Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu, kako je osoba koja se dovodi u vezu s tim incidentom pod nadzorom policije te da je pokrenuto kriminalističko istraživanje radi otkrivanja motiva tog nedjela.

"Osuđujem taj incident i neprihvatljivo ponašanje. Takva vrsta ponašanja u hrvatskom društvu neće se tolerirati, a sve institucije, uključujući policiju, učinit će sve da počinitelje takvih djela privedu pravdi", kazao je Božinović istaknuvši da je policija vrlo brzo identificirala osobu koja se dovodi u vezu s oštećenjem crkve.

Arhijerejski namjesnik zagrebački protojerej-stavrofor Duško Spasojević izjavio je Hini da je na crkvi razbijen jedan vitraj star oko stotinu godina te razbacane stolice oko ulaza u crkvu.

Ministar je prokomentirao i učestale dojave o postavljenim bombama diljem Hrvatske, kazavši da ih je u posljednjih nekoliko dana bilo stotinjak, ne računajući današnji dan, ali i da su dojave poslane s lažnih email adresa registriranih izvan Hrvatske.

"Mogu reći da se dojave šalju s lažnih mail adresa. U ovoj fazi sve te adrese su izvan RH tako da upravo stoga ostvarujemo intenzivnu suradnju s međunarodnim policijskim i drugim agencijama kako bi se identificirali počinitelji", kazao je Božinović precizirajući da se suradnja ostvaruje s Europolom i američkim agencijama.

Božinović je nadodao da su takve dojave prisutne  i u drugom zemljama poput Slovenije, Srbije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine.

"Ono što dosad znamo je da niti jedna od tih dojava nije predstavljala opasnost za sigurnost hrvatskih građana", rekao je, istaknuvši da je policija izašla na svaku dojavu i da će to uvijek raditi.

Ocijenio je dobrom reakciju građana na svaku takvu dojavu u smislu slušanja uputa policije koja je, kako je rekao, u kontaktu sa svim ravnateljima škola ili čelnim osobama u drugim pravnim osobama koje primaju takve prijetnje.

