Ministar Davor Božinović osvrnuo se danas na krvoproliće u Paragu te prozivke zastupnika Kajtazija.

- Činjenica je da je Kajtaziju u više navrata bila otvorena komunikacija od vrha policije. Razgovarao je s glavnim ravnateljem, članovima kolegija, mojim posebnim savjetnikom za Međimurje s kojim se susreo sedam puta. To je institucija s kojom se trebaju podijeliti relevantne informacije ako one postoje. Svi prepoznaju aktivan i sustavan rad policije kad govorimo o oružju, 37 prijava od strane policije, samo jedna osoba je dobila zatvorsku kaznu. To je inače problem. Od 2014. do 2019. u Hrvatskoj je bilo 1034 prijava o nedozvoljenom posjedovanju, nabavljanju ili izradi oružja, od toga je 986 dobilo zatvorsku kaznu, a 918 uvjetnu kaznu. Time sigurno ne postižemo cilj, a to je generalna prevencija da to ljudi više ne rade. Ukoliko redovito izlazite na slobodu, onda je poruka da to i nije neko naročito djelo i da se ono može ponavljati.

- Što se tiče konkretnog djela u Međimurju, dvojica uhićenih zajedno imaju više od 110 što kaznenih što prekršajnih prijava i na slobodi su. Policija nije ta koja određuje kaznu i šalje u zatvor, policija je ta koja prijavljuje. Policija je radila svoj posao. Ovo nije problem koji se može i koji treba rješavati isključivo represivni sustav.

- Bio sam u Međimurju tri ili četiri puta, moram ponoviti da je to kompleksan problem i sociološki i sigurnosni, mi otprilike znamo odakle problem dolazi. Ako 90 posto srednjoškolaca od rođene populacije ne završi srednju školu, onda to nisu mladi ljudi koji će se integrirati u zajednicu, naći posao, već žive po drugim standardima. Moramo kao društvo naći načina kako ih integrirati u zajednicu inače se ovakve stvari mogu ponavljati, zaključio je.