VELIČANSTVENA AKCIJA

Božinović i Milina čestitali 31. obljetnicu VRO Bljesak

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Zagreb: Ministar Božinović sastao se sa pripadnicima romske manjine u Policijskoj akademiji | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

S posebnim pijetetom prisjećamo se svih koji su položili svoje živote za Domovinu. Njihova žrtva obvezuje nas na trajno očuvanje istine o Domovinskom ratu, poručuju Božinović i Milina

Potpredsjednik Vlade Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina čestitali su u subotu 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije (VRO) "Bljesak", posebice odavšipočast svim njezinim sudionicima te hrvatskim braniteljima.

"S posebnim pijetetom prisjećamo se svih koji su položili svoje živote za Domovinu. Njihova žrtva obvezuje nas na trajno očuvanje istine o Domovinskom ratu te odgovorno djelovanje u društvu utemeljeno na slobodi, sigurnosti i međusobnom povjerenju", poručili su u zajaedničkoj izjavi.   VRO "Bljesak" jedna je od ključnih operacija u Domovinskom ratu, kojom je u vrlo kratkom vremenu oslobođen okupirani teritorij zapadne Slavonije. 

Oslobođenje Pakraca tijekom vojne operacije Bljesak - 1.5.1995.
Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL

"Ova operacija trajni je podsjetnik na hrabrost, požrtvovnost i zajedništvo hrvatskih snaga, ali i snagu jedinstva hrvatskog društva u najizazovnijim trenucima naše novije povijesti. Upravo te vrijednosti temelj su našeg rada i danas, u vremenima koja pred nas svakim danom donose nove i složene sigurnosne izazove. Republika Hrvatska danas aktivno doprinosi jačanju sigurnosti na razini Europske unije i međunarodne zajednice, kroz suradnju s partnerskim državama i sudjelovanje u zajedničkim sigurnosnim inicijativama. U tom kontekstu, iskustva stečena u Domovinskom ratu, uključujući i operaciju „Bljesak“, predstavljaju vrijedan temelj za daljnji razvoj sigurnosnih politika i praksi", naveli su u izjavi.

Bljesak, operacija koja je prije 31 godinu najavila Oluju...
OSLOBOĐENA SLAVONIJA

Bljesak, operacija koja je prije 31 godinu najavila Oluju...

Operacija je počela 1. svibnja 1995. u 5,21 sati, na oko 80 kilometara dugoj bojišnici. Snažnim udarima hrvatskih snaga presječeno je okupirano područje zapadne Slavonije
NIKAD VIĐENE FOTKE Hrvatski ratnici u par sati razbili četnike i oslobodili zapadnu Slavoniju!
HEROJI BLJESKA

NIKAD VIĐENE FOTKE Hrvatski ratnici u par sati razbili četnike i oslobodili zapadnu Slavoniju!

U samo 31. sat hrvatska vojska i policija su prije 31. godine u operaciji Bljesak oslobodili Zapadnu Slavoniju koju su Srbi uz pomoć JNA okupirali 1991. godine. Oko 7200 pripadnika HV-a i policije nasuprot otprilike 4000 vojnika 18. korpusa vojske pobunjenih Srba, oslobodili su 500 kvadratnih kilometara tzv. SAO Zapadna Slavonija i deblokirali cestu Zagreb-Lipovac. Zadnji Srbi predali su se u okolici Pakraca
VIDEO Četnici se nisu snašli, a već su bježali: Pogledajte sažetak akcije Bljesak
RAZBIJENA VOJSKA I PARAVOJSKA

VIDEO Četnici se nisu snašli, a već su bježali: Pogledajte sažetak akcije Bljesak

Operacija Bljesak počela je 1. svibnja 1995. godine napadom hrvatskih snaga na južni i središnji dio zapadnoslavonskog okupiranog teritorija iz pravca Novske i Nove Gradiške. Za samo 31 sat oslobođeno je oko 500 četvornih kilometara. Četničke kukavice na akciju su odgovorile terorističkim napadom kazetnim bombama na Zagreb gdje je pogođena i bolnica

