Božinović i Milina čestitali 31. obljetnicu VRO Bljesak

Potpredsjednik Vlade Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina čestitali su u subotu 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije (VRO) "Bljesak", posebice odavšipočast svim njezinim sudionicima te hrvatskim braniteljima.

"S posebnim pijetetom prisjećamo se svih koji su položili svoje živote za Domovinu. Njihova žrtva obvezuje nas na trajno očuvanje istine o Domovinskom ratu te odgovorno djelovanje u društvu utemeljeno na slobodi, sigurnosti i međusobnom povjerenju", poručili su u zajaedničkoj izjavi. VRO "Bljesak" jedna je od ključnih operacija u Domovinskom ratu, kojom je u vrlo kratkom vremenu oslobođen okupirani teritorij zapadne Slavonije.

"Ova operacija trajni je podsjetnik na hrabrost, požrtvovnost i zajedništvo hrvatskih snaga, ali i snagu jedinstva hrvatskog društva u najizazovnijim trenucima naše novije povijesti. Upravo te vrijednosti temelj su našeg rada i danas, u vremenima koja pred nas svakim danom donose nove i složene sigurnosne izazove. Republika Hrvatska danas aktivno doprinosi jačanju sigurnosti na razini Europske unije i međunarodne zajednice, kroz suradnju s partnerskim državama i sudjelovanje u zajedničkim sigurnosnim inicijativama. U tom kontekstu, iskustva stečena u Domovinskom ratu, uključujući i operaciju „Bljesak“, predstavljaju vrijedan temelj za daljnji razvoj sigurnosnih politika i praksi", naveli su u izjavi.