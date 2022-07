Božinović je komentirao akciju policije i Uskoka: 'Policijski je službenik udaljen iz službe'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je nakon sjednice Vlade komentirao akciju Uskoka i policije koja je započela u srijedu navečer. Na pitanje je li Damir Ostrman suspendiran, Božinović je rekao kako je ovo faza u kojoj policija u koordinaciji s Uskokom provodi izvide i dokazne radnje te da ništa konkretnije ne može i ne smije reći.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Kad policija skupi informacije, proslijedit će ih Uskoku i obavijestiti javnost - rekao je.

Što se tiče policijskog službenika koji se spominje, Božinović je rekao kako će on tijekom dana biti ili već je udaljen iz službe.

- To je standardna procedura da ne bi utjecao na daljnji tijek postupka. To pokazuje snagu unutarnjeg praćenja negativnosti u sustavu. Naravno da nije nikome drago kad se ovako nešto dogodi, ali ako se dogode, pozitivno je da se otkrivaju, da naš sustav kontrole praćenja funkcionira tako da sustav bude zaštićen od kompromitacije, ali i da se reagira na vrijeme - rekao je.

Istaknuo je i kako sigurnost građana nije upitna.

- Posljednjih pet godina imali smo 5 slučajeva otkrivanja službene tajne. Vidjet ćemo što će se sve otkriti, no siguran sam da je sustav postavljen tako da se može detektirati i da se detektira kad bude kompromitiran. To govori da je stabilan i čvrst i da nacionalna sigurnost nije ugrožena. Bila bi da to nitko detektira - rekao je.

Nije mogao odgovoriti na pitanje kojim su informacijama imali pristup.

Na pitanje brine li ga što su takvi ljudi zaposlenici u sustavu, rekao je:

- Više bi me brinulo da se to događa, a da to službe ne detektiraju, to bi bio naslov za veću brigu. Ovako vijest nije pozitivna, ali šaljemo poruku da se sustav nosi s nepravilnostima unutar sebe. Što se tiče policije, provodi se oko 400 disciplinskih postupaka. To govori da su policijski službenici stalno pod nadzorom. S te strane sam ponosan na učinkovitost sustava. Zagreb je danas u najvećoj međunarodnoj konkurenciji proglašen kao turistički najsigurniji grad. To govori da naš sustav funkcionira. Da bi to bilo tako i dalje, moramo provoditi i pooštravati postupke vezane uz unutarnju kontrolu jer u svakom sustavu najveća vrijednost prije svega su ljudi, a oni su istovremeno i najslabija karika. Rezultate imamo.

- Pitao sam jutros kako je to procurilo u javnost, no tu ima dosta aktera koji su dobili rješenje, odnosno pouku o pravnom lijeku. Je li netko od njih, kome je to u interesu, ne znam. U tijeku su izvidi, vidjet ćemo što će se pokazati - poručio je.

Najčitaniji članci