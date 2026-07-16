Božinović: Krijumčarenje kokaina preko europskih luka sve je veći sigurnosni problem

Ministar unutarnjih poslova sudjelovao je na sastanku u Dublinu, prijestolnici Irske koja trenutačno predsjeda Europskom unijom. Tamo je naglasio da je za uspješnu borbu protiv najopasnijih kriminalnih mreža potrebno koristiti sve raspoložive instrumente - od policijske i pravosudne suradnje do financijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelima, priopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova (MUP).

Naglasio je važnost suradnje sa zemljama zapadnog Balkana, kao i razmjene informacija s pouzdanim trećim državama, uz načelo uzajamnosti.

„Kriminalne mreže ne završavaju svoje aktivnosti na granicama Europske unije. Zato ni razmjena sigurnosno važnih informacija ne može završavati na njezinim granicama“, poručio je Božinović.

Istaknuo je kako bez pravodobne razmjene kvalitetnih informacija nije moguće učinkovito štititi vanjske granice Europske unije, suzbijati terorizam niti uspješno djelovati protiv organiziranog kriminaliteta, dodavši da dovršetak europske arhitekture interoperabilnosti informacijskih sustava ostaje jedan od ključnih preduvjeta za sigurnost Schengena, stoji u priopćenju.

Govoreći o Sustavu ulaska/izlaska (EES), rezultata gotovo desetogodišnjeg zajedničkog rada država članica i europskih institucija, ministar je ocijenio da je već pokazao svoju vrijednost u zaštiti Schengena.

„EES pridonosi bržem otkrivanju zlouporaba identiteta, učinkovitijem praćenju zakonitosti boravka državljana trećih zemalja i jačanju ukupne sigurnosti Schengena kroz trenutačnu razmjenu podataka među državama članicama”, rekao je ministar.

Na marginama sastanka održan je i sastanak Saveza europskih luka posvećen suzbijanju krijumčarenja droge. Božinović je tamo upozorio da trgovina drogom morskim putem danas predstavlja sigurnosni izazov za cijeli logistički lanac, a ne samo za policiju i carinska tijela.

Na aktualnost te teme, naglasio je Božinović, dodatno upozorava novo Europolovo izvješće prema kojem je krijumčarenje droge najzastupljeniji oblik kriminala kojim se bavi čak trećina od 731 identificirane najopasnije kriminalne mreže u Europskoj uniji, dok su europske morske luke ključne ulazne točke za krijumčarenje kokaina na europsko tržište, dodaje MUP.