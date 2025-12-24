Obavijesti

Svjedoci: 'Bulj u Sinju potjerao romski orkestar!' Bulj: 'Udarali su kod crkve! Nemaju dozvole'

Piše 24sata, Luka Safundžić,
Zagreb: MOST o temi „Prostorno razaranje Republike Hrvatske“ | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kod crkvenih vrata su udarali što nije primjereno danas na Badnjak, pa sam ih ja zamolio da ne rade to na javnoj površini ispred crkve na Badnjak. kazao je za 24sata sinjski gradonačelnik Miro Bulj...

Došli su pjevati, ljudi su ih lijepo prihvatili. Svi su bili zadovoljni, osim gradonačelnika Bulja. On ih je potjerao. Ljudi su negodovali jer im je bilo drago što su došli. Taj orkestar inače redovito svira u Splitu, na Rivi, i uvijek su dobrodošli. Ovo što se dogodilo je sramota da gradonačelnik jednog grada tjera romski orkestar na Badnjak, ispričali su za Slobodnu Dalmaciju svjedoci situacije koja se odigrala na Badnjak u centru Sinja...

Kako su dodali, momci iz romskog orkestra stigli su mirno, zapjevali su, građani su sve snimali, uživalo se, častilo ih se sitnišem... 

A onda je, prema njihovom opisu, u stilu Grincha, stigao gradonačelnik Miro Bulj...

Nazvali smo sinjskog gradonačelnika da nam objasni što se to točno dogodilo na Badnjak u Sinju.

- Kod crkvenih vrata su udarali što nije primjereno danas na Badnjak, pa sam ih ja zamolio da ne rade to na javnoj površini ispred crkve na Badnjak. Kasnije su išli dalje, ja mislim da je danas vrijeme Badnjaka i Božića i da bi to trebalo biti primjerenije. Oni nemaju nikakvu dozvolu. Nemam ja protiv nikoga ništa, ali ne mogu doći na crkvena vrata u Sinju za vrijeme Badnjaka. Imamo i mi svoje običaje - kazao nam je u startu razgovora gradonačelnik Bulj.

Odmah je nastavio:

- Oni nisu imali nikakve dozvole. Nisam nikoga potjerao samo sam rekao da je danas takav dan. Oni niti imaju dozvolu to radit. Ispred crkvenih vrata Đurđevdan danas... Ja nemam protiv nikoga ništa, ali to nije vrijeme danas. I to na javnoj površini bez dozvole, nikoga nisu pitali - kaže nam Bulj.

Koji je odmah u idućoj rečenici spomenuo pjevača Marka Perkovića Thompsona...

- Marko Perković nije dobio dozvolu da pjeva u Zagrebu, a ovi nisu ni pitali. Smatram da nije vrijeme, kao gradonačelnik smatram da nije red da to rade na taj način - kazao nam je za kraj Bulj...

