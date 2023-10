Božinović: Nemamo izravnih prijetnji ili neposrednih rizika, policija i SOA zajedno sve prate

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je u subotu kako u Hrvatskoj nemamo izravnih terorističkih prijetnji ili neposrednih rizika, no i dodao da se nikada ne može isključiti neka suluda akcija radikaliziranih pojedinaca.

- Što se tiče Hrvatske, vidjeli ste priopćenje SOA-e, u Hrvatskoj nemamo izravnih prijetnji, situacija je takva da policija i SOA koordinirano djeluju, prate sve relevantne informacije i procjena je da nema izravnih ili neposrednih rizika. Međutim, ono što vrijedi u Europi,a vrijedi i u Hrvatskoj, ne možete isključiti nekakvu suludu akciju radikaliziranih pojedinaca- rekao je Božinović u Dnevniku HRT-a.

Osvrćući se na uvođenje graničnih kontrola u Sloveniji, Božinović je rekao da danas nije bilo čekanja te da promet ide bez zastoja.

- Pogotovo nije bilo dužih čekanja, tako da se potvrđuje ono što je već bilo komunicirano, da ne bi trebale te interne kontrole utjecati na protočnost te da je zapravo razlog za njih profilacija putnika koje slovenska policija procijeni da su možda sumnjivi kada je u pitanju organizirani kriminal ili terorizam. Ostali prolaze bez zastoja- ustvrdio je Božinović.

Najavio je i kako će o tim temama, 2. studenoga u Trstu razgovarati s talijanskim i slovenskim kolegama.

Upitan o trenutnoj situaciji s migrantima u Hrvatskoj, Božinović je uzvratio kako je slabljenje migrantskog pritiska već počelo 'zadnjih mjesec dana, a možda i nešto više, što ide u nekim cikličkim razdobljima'.

- Dolazi hladnije vrijeme, policiji je, s obzirom da nema vegetacije, lakše uočavati migrantske pokrete. Očekujem da će i dalje padati broj migranata koji će prelaziti ilegalno u Hrvatsku- kazao je.

Oporba skuplja političke bodove

Osvrnuo se i na zahtjeve oporbe da se stavi vojska na granicu, a neki zazivaju i Frontex.

- Hrvatska vojska ima svoju ustavnu i zakonsku obvezu braniti Hrvatsku, a kad je ne brani u ratu, ona se uvježbava. To je nešto što vojska treba raditi... Imamo cijeli niz nestabilnosti oko Hrvatske. Vojska se treba baviti time. Dakle, postoji mogućnost po zakonu da vojska pruži neku logističku potporu policiji, ali za tim ne postoji potreba jer hrvatska granična policija je jedna od najjačih u Europi, a kad se spominje Frontex, ona je jača nekoliko puta i od Frontexa i od drugih susjednih policija- ustvrdio je ministar unutarnjih poslova.

Dodao je i da 'ono što govore iz opozicije da bi Frontex trebalo doći na granice, to nikada nama nije nitko tražio'.

- Zbog toga što ne može tražiti jer smo i mi dio Frontexa i naši ljudi sudjeluju u Frontexovim operacijama i u Grčkoj i u sjevernoj Makedoniji. U Hrvatskoj ima 40 do 50 pripadnika Frontexa koji rade na povratu onih koji su nelegalno zatečeni u Hrvatskoj. Prema tome, to samo govori o tome koliko ljudi ne znaju i kakva je međunarodna regulativa i što se stvarno događa na terenu- kazao je Božinović prozivajući oporbu za prikupljanje političkih bodova.

Osvrnuo se i na situaciju na Bliskom istoku te o mogućem dodatnom migrantskom valu prema Europi kazavši kako treba vidjeti hoće li doći do egzodusa.

- Egipat, jedino mjesto gdje oni mogu proći, nevoljko bi otvorio granice za izbjeglice iz Palestine. Međutim, u nekom scenariju, kad bi on to i dopustio, procjene svih su da bi ti ljudi išli dalje prema Libiji, a onda opet morskom rutom prema Italiji. Bilo bi praktički nemoguće da obiđu cijeli Bliski Istok, da bi došli na hrvatske granice. Dakle, to ako bi se i dogodilo, ne bi imalo izravne implikacije na Hrvatsku- ustvrdio je.