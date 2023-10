Milanović poručio: Nisam za vojsku na granici. Ako staviš vojsku na granice, bit će mrtvih

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović održao je povodom Dana Grada Samobora konferenciju za medije.

Među ostalim, osvrnuo se i na nove mjere koje nam je Slovenija uvela na granici...

- Problem je, nažalost, u Bosni i Hercegovini. To je operativni problem. Vjerujem da to nitko tamo ne gleda s odobravanjem i mislim da je to problem viznog režima koji BiH ima s nekim državama, odnosno, nemaju s nekim državama. Tome se može stati na kraj. Ako žele biti dio društva Europske unije, u BiH moraju poštovati zajednička pravila - rekao je Milanović, piše N1.

Odmah je nastavio:

- Najviše bih očekivao da nešto poduzmu Austrijanci i Nijemci jer migranti uglavnom žele doći do sjevera, ovdje samo prolaze. Mi ne možemo dodatno pojačavati kontrolu, osim da miniramo granicu ili počnemo pucati po ljudima, a to ne dolazi u obzir. Nisam ni za vojsku na granici, to nije način. Ako staviš vojsku na granicu, bit će mrtvih. Vojska za to nije obučavana - kazao je Milanović, piše N1.

On je i kritizirao politiku EU-a oko otvorenih granica i nepostojanja jasnije politike kao i to što se ustraje na jednakosti, iako “smo svi različiti”. Kad je već počeo o europskim problemima, opet se sjetio i Grka i zatvorenih Boysa.

- Šarlatanski. Njima je trebalo dva mjeseca da usporede otiske prstiju? Nepotrebno su bili toliko u zatvoru i ovaj događaj baca jedno novo edukativno svjetlo na međunarodnu i europsku pravnu suradnju. Ovakvu situaciju dosad nismo imali i iz nje se može nešto naučiti. Sve se moglo riješiti u tjedan dana, da se željelo - komentirao je Milanović.

Nije želio odgovarati na pitanje o kandidaturi “sigurno do parlamentarnih izbora”.

- Gubite vrijeme s takvim pitanjima - kaže Milanović, prenosi N1.