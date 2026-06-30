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Božinović o lažnim dojavama o bombama: Sustav će ih prije ili kasnije otkriti i prijaviti

Piše HINA,
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Božinović o lažnim dojavama o bombama: Sustav će ih prije ili kasnije otkriti i prijaviti
Zagreb: Odbor za pravosuđe o temi "Institucionalni odgovor na tragediju u Drnišu – potrebne promjene u funkciji zaštite građana od počinitelja najtežih kaznenih djela" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Govoreći o podizanju optužnice za terorizam protiv 19-godišnjaka, koji je krajem travnja ove godine iz Ploča slao lažne dojave o podmetnutim bombama, Božinović je istaknuo da za ovakav slučaj predviđena kazna u trajanju od jedne do osam godina zatvora.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je, komentirajući podizanje Uskokove optužnice protiv 19-godišnjaka zbog lažnih dojava o bombama u vrtićima i školama, da će sve odgovorne za takav tip nedjela sustav prije ili kasnije otkriti i prijaviti.

Govoreći o podizanju optužnice za terorizam protiv 19-godišnjaka, koji je krajem travnja ove godine iz Ploča slao lažne dojave o podmetnutim bombama, Božinović je istaknuo da za ovakav slučaj predviđena kazna u trajanju od jedne do osam godina zatvora.

"Netko mora kroz vlastite postupke, ali i od ostalih struktura vlasti, dobivati poruku da je to nedopustivo ponašanje unošenja nemira. Sve sreća da smo zajedničkim naporima uspijevali to prevenirati kako ne bi preraslo u neku vrstu panike", kazao je Božinović nakon tematske sjednice Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora.

Dodao je da će prijavljena osoba i svi drugi koji su potencijalni počinitelji sličnog kaznenog djela, kad budu čuli presudu, shvatiti kako se to ne isplati i "da to nije dječja igra".

Upitan za detalje kriminalističkog istraživanja oko dosadašnjih lažnih dojava o bombama, Božinović je istaknuo da policija provodi izvide te da će o njihovim rezultatima izvijestiti javnost.

"Malo je reći da hrvatska policija unazad pet godina, iz godine u godinu, ima preko 75 posto rješivosti svih kaznenih djela", istaknuo je Božinović.

Komentirao je i krađu podataka o više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Ministar je rekao da policija po podignutoj kaznenoj prijavi provodi izvide i intenzivno radi na otkrivanju počinitelja, razmjeru štete i kako je do nje došlo.

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