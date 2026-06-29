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Dabro će snimiti 'domoljubni' album: Za pjesmu 'Tjeraju me do tamnice puste' snimam spot

Piše Luka Safundžić,
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Dabro će snimiti 'domoljubni' album: Za pjesmu 'Tjeraju me do tamnice puste' snimam spot
Foto: Facebook/Stuffed Ice Cream NYC

Zastupnik Domovinskog pokreta od ranije je poznat po izvođenju ustaških pjesama. Snimanje kako je najavio novog albuma kreće u kolovozu. Ranije je kažnjen s 700 eura zbog stihova 'U Madridu grobnica od zlata...'

Saborski zastupnik Josip Dabro izlazi na estradu. On je, naime, za 24sata potvrdio kako u kolovozu počinje snimanje 'domoljubnih' pjesama, ali tek ostaje za vidjeti kako će na album reagirati kritika. Tako će se na albumu nalaziti pjesme: "Tjeraju me do tamnice puste", "Kad je Stjepan Radić umirao", "Ustani, bane Jelačiću", "Marjane, Marjane", "Vila Velebita", "Vezak vezla Hrvatica mlada", "Oj Hrvatska, mati", "Ovim su šorom", "Odavno smo graničari stari" te “Korak ide za korakom”. Većinu ovih pjesama izvode Najbolji hrvatski tamburaši, kao i potonju, a koja je zapravo obrada ustaške pjesme.

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Komentari 34
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