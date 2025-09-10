Božinović o pozdravu 'ZDS': Prošla su vremena masovnih tamničenja i drakonskih zakona

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je da su prošla vremena kad bi se drakonskim zakonima i masovnim tamničenjem rješavala pitanja poput pozdrava „Za dom spremni” navodeći da je postojeći zakon jasan te da policija prijavljuje sve što se pokaže proustaškim ili totalitarističkim.

Božinović je ponovio da nakon policijskih prijava konačnu odluku donose sudovi te da su hrvatske institucije depolitizirane i postupaju po zakonu.

Govoreći o grafitima prijetnje upućenim književniku Miljenku Jergoviću, Božinović je rekao da je policija odmah pokrenula kriminalističko istraživanje.

Na pitanje bi li, poput predsjednika Zorana Milanovića, i predsjednik Vlade Andrej Plenković ili predsjednik Sabora trebali primiti Jergovića i tako mu dati potporu, Božinović je odgovorio da su poruke i prijetnje sve češće, ne samo na zidovima nego i na društvenim mrežama.

"Nije uvijek lako otkriti počinitelje, ali postoje mehanizmi i policija još uvijek radi na tom slučaju", rekao je i dodao da će institucije postupati sukladno zakonu, bez obzira tko je žrtva.

Oporbi se, kako je ocijenio, ne sviđa što su represivne institucije depolitizirane i neutralne, a upravo takav profesionalni pristup, prema njegovim riječima, čini Hrvatsku jednom od najsigurnijih zemalja u Europi i svijetu. "Građani to prepoznaju, a oporba koja nema ni kadrovske ni programske odgovore pokušava podizati tenzije i vraćati nas u prošlost", rekao je Božinović.

Upitan umanjuju li se u javnosti žrtve Domovinskog rata, ministar je odbacio takve tvrdnje. "Žrtve i branitelji imaju svoje mjesto u hrvatskom društvu, a o vrijednostima Domovinskog rata jasno govori i Ustav", rekao je. Dodaje kako s braniteljima treba razgovarati jer su oni pokazali da je dijalog moguć i u Šibeniku i u Benkovcu. "U društvu nam treba dijalog, a ne etiketiranje“, istaknuo je.

Govorio je i o pokušajima oporbe da smijeni ministricu kulture i medija Ninu Obuljan Koržinek te naglasio kako će ostati ministrica jer je kompetentna, obrazovana i s velikim rezultatima u resoru. "Napadi koji dolaze i s desnice i s ljevice pokazuju da je oporba bez argumenata i da podizanjem tenzija pokušava osigurati političku vidljivost, no to im ne prolazi jer rezultati ove vlade govore sami za sebe", poručio je Božinović.