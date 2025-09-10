Božinović: Vlada principijelna prema Bliskom istoku i prema Ukrajini; Kritizirao i Milanovića

Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u srijedu da je vlada principijelna kad je riječ o situaciji na Bliskom istoku i kad je riječ o ruskoj agresiji na Ukrajinu.

Jutrošnje vijesti o rušenju ruskih dronova u zračnom prostoru Poljske potvrđuju ispravnost politike vlade, poručio je gostujući na Hrvatskom radiju.

Kazao je da Hrvatska ostaje principijelna u svim dijalozima, od Bliskog istoka do Ukrajine. "Nažalost, vijest o zatvaranju aerodroma u Varšavi je loša, ali učvršćuje sve koji su upozoravali na opasnost popuštanja ruskoj velikodržavnoj politici", rekao je Božinović.

Dodao je da Hrvatska ostaje principijelna u svim dijalozima, od Bliskog istoka do ruske agresije na Ukrajinu, za razliku od stavova s Pantovčaka te da se u ovim vremenima može osloniti jedino na saveznike u NATO-u i EU, čime se brane suverenitet i demokracija.

Nitko ne vidi rješenje izraelsko-palestinskog sukoba

Osvrćući se na izraelsko-palestinski sukob, ministar je poručio da nitko ne vidi stvarno rješenje, a kamoli ostvarenje dvodržavnog modela. "Palestinska samouprava nema ni stabilne institucije ni sigurnosne strukture koje su nužne za međunarodno priznanje. Hrvatska je uoči priznanja imala demokratski izabrane institucije, vojsku, diplomaciju i teritorij koji je oslobodila", naglasio je.

Govoreći o ulozi bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekao je kako nije uspio ispuniti obećanje da će zaustaviti rat u Ukrajini. Prema njegovim riječima, rat se ne može zaustaviti tako da strana koja je okupirala dio teritorija ne odustaje, nego traži još više. "Zato je jasno da se Europa više ne može oslanjati isključivo na američku pomoć, nego mora razvijati vlastite obrambene i diplomatske kapacitete", ocijenio je Božinović.

Naglasio je kako Hrvatska neće slati vojnike u Ukrajinu, ni u sklopu eventualnih međunarodnih misija. "Naravno da neće. Odgovor znamo i zato ne vidim razlog da se to pitanje stalno postavlja. Hrvatska ulaže u vojsku i policiju radi vlastite sigurnosti i to je naš okvir djelovanja", rekao je.