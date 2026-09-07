Božinović o prosvjedu: 'Prošlo je bez policijskog postupanja, dokaz da smo u demokraciji...'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u ponedjeljak nije otkrio policijske procjene o broju ljudi na subotnjem prosvjedu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku", ističući kako je važno da je sve prošlo mirno i bez policijskog postupanja.

"Prosvjed u subotu je prošao bez policijskog postupanja što je vrlo važno i dokaz da je sve prošlo u redu, u skladu s time da živimo u demokratskoj državi", istaknuo je.

Upitan za broj sudionika prosvjeda, Božinović je kazao da policija već duže vrijeme ne iznosi takve brojke te je naglasio kako ga zanimaju jedino one brojke koje se odnose na broj postupanja.

Na pitanje koliko su bile glasne subotnje poruke prosvjednika, Božinović je istaknuo da se intenzivno radi na saniranju otpada.

"Vlada će kao i dosad u kriznim situacijama donositi prave odluke i rješavati izazove. Razumijem nezadovoljstvo i ljutnju, ali s druge strane znam da je ova vlada, a to je i dokazala, jedina u stanju u Hrvatskoj riješiti to pitanje", rekao je.

Ministar se dotaknuo i zabrinutosti stanovnika Zaprešića budući da je zaprešićka tvrtka Tabak grupa dobila posao zbrinjavanja 650 tona neopasnog otpada s lokacije bivše gospićke tvornice PPK Velebit. "Bitno je da sve što se radi bude stručno i transparentno, uključujući komunikaciju prema javnosti o tome što se i kako planira", rekao je.

Sudjelujući u ponedjeljak na obilježavanju osnutka Antiterorističke jedinice Lučko, ministar se dotaknuo i nedavnog katastrofalnog požara u Omišu. Rekao je da izvidi oko požara još uvijek traju te da se provode dodatna vještačenja.

Na upit zašto policije nije provela internu istragu oko navodnih pritisaka šefa šibenske prometne policije prema policajki koja je prijavila Annu Dujić iz afere "Nakaze", Božinović je odgovorio da se sve što je policija prikupila po nalogu Državnog odvjetništva nalazi u tužiteljstvu te da se čeka njihova meritorna odluka.