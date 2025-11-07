Obavijesti

Božinović o stanju u Splitu: Policija i druge gradske službe analiziraju tu situaciju

Split: Izjave Božinovića i Šute nakon sastanka | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Upitan o uvredljivim grafitima koji su u petak ujutro osvanuli na jednoj splitskoj osnovnoj školi i prijetnjama smrću upućenima Miloradu Pupovcu odgovorio je kako su istrage tek krenule

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je u petak, nakon radnog sastanka sa splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom, da je hrvatskom društvu potreban dijalog, a važno je da nema nasilja ni kršenja javnog reda i mira. Upitan za subotnji prosvjed Torcide na Rivi zbog uhićenja u slučaju incidenta na Blatinama, te jesu li zatražili dozvolu za njegovo održavanje, Božinović je odgovorio kako je prosvjed demokratsko pravo.

"Javna okupljanja u demokratskim društvima, pa tako i u Hrvatskoj, nisu nešto za što se daje zeleno svjetlo i što se odobrava. Ta ustavna kategorija je zapisana u ustavu. Mi smo upoznati s time što je objavljeno na društvenim mrežama. Policija i druge gradske službe analiziraju tu situaciju i naravno da ćemo učiniti sve kako bi se sačuvao javni red i mir, te sigurnost hrvatskih građana", rekao je Božinović.

Osnovno je da svi koji organiziraju prosvjede i okupljanja trebaju voditi računa o javnom redu, miru i sigurnosti. Policijski posao je takav da je upravo javni red i sigurnost početak i kraj svega sa čime se hrvatska policija bavi, dodao je.

Upitan o uvredljivim grafitima koji su u petak ujutro osvanuli na jednoj splitskoj osnovnoj školi i prijetnjama smrću upućenima Miloradu Pupovcu odgovorio je kako su istrage tek krenule i otkrio da je bilo više grafita koji su se sinoć pojavili. 

"Ono što je policija uočila je i riješila, a ono što nije je sada predmet kriminalističkog istraživanja. Isto se odnosi i na prijavu gospodina Pupovca, po tome se sada postupa", kazao je.

Također je istaknuo da policija zna za otvaranje Dana srpske kulture u Zagrebu i veliku većinu sličnih manifestacija, pa će u skladu s tim procijeniti situaciju za svaki pojedini događaj. Da je policija imala informaciju o događaju na Blatinama vjeruje da bi iz preventivnih razloga osigurala minimalnu prisutnost.

Gradonačelnik izvijestio je kako su na unaprijed dogovorenom radnom sastanku razgovarali o sigurnosti i javnom redu u Splitu, koji je inače na visokoj razini. Govoreći o incidentu, ustvrdio je kako to nije dobra situacija, žao mu je zbog toga, kao i da Split bude u udarnim terminima svih dnevnika.

"Moramo povući korake i određene zaključke da se ovakve stvari više ne događaju. Žao mi je što je među uhićenima i član HDZ- a. Postupak je u tijeku i više od toga ne mogu komentirati. U odnosu na stranku svatko tko nema optužnicu ili presudu, u tom dijelu odlučuju tijela stranke", poručio je Šuta.

