Božinović o taksi muljažama: 'Dulje vrijeme ih se pratilo'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je današnja uhićenja desetak osumnjičenih za utaju poreza tešku gotovo pet milijuna eura, istaknuvši kako je riječ o nastavku pojačanih aktivnosti nadzora nad poslovanjem agregatora u taksi djelatnosti. Božinović je istaknuo da se radi o akciji u kojoj su uhićeni hrvatski državljani za koje se sumnja da su kroz posredničke i povezane tvrtke sudjelovali u organiziranju i vođenju poslovnih modela povezanih s platformama za prijevoz putnika.

Prema navodima, osumnjičeni su djelovali kao veza između vozača i platformi, pri čemu su, kako se sumnja, otvarali i zatvarali niz tvrtki radi izbjegavanja poreznih obveza.

- To su zapravo oni koji vode stvaran posao. Otvaraju se neke firme, a u trenutku kad bi trebalo doći do plaćanja poreza, onda se otvori nova firma. Trebalo je sve sumnje koje je policija imala zajedno s Uskokom dovesti u ovu fazu i ovo je u svakom slučaju dobro, da se čisti to sivo tržište - rekao je Božinović odgovarajući na pitanja novinara na obilježavanju 20. obljetnice tvrtke Pleter.

Dodao je da su policija i Uskok u koordinaciji dulje vrijeme pratili navedene obrasce poslovanja te da će osumnjičeni nakon prikupljanja dokaza dobiti kaznene prijave. Prema sumnjama, dio uključenih pokušao je i legalizirati nezakonito stečenu imovinsku korist kroz ulaganja u nekretnine.

Božinović se osvrnuo i na slučaj odbjeglog bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka, protiv kojeg je ranije pokrenuta istraga zbog sumnje da je sudjelovao u izvlačenju 30 milijuna eura. Ponovio je da se u suradnji s međunarodnim partnerima nastavlja prikupljanje informacija te da su postupci u tijeku, pri čemu dio radnji ovisi o pravosudnim sustavima drugih država.

"Radimo sve, radi se intenzivno i u skladu sa zakonom i međunarodnim pravilima, ali postoji dio na koji hrvatska policija ne može utjecati, a to je nešto što se odvija izvan granica Hrvatske", rekao je Božinović.

Naglasio je da policija postupa isključivo na temelju zaprimljenih informacija i sumnji te u koordinaciji s državnim odvjetništvom, uz cilj razotkrivanja i procesuiranja gospodarskog kriminaliteta. Istaknuo je i da se sustavno pojačavaju nadzori nad poslovanjem u sektorima gdje postoje indikacije nepravilnosti.