Obavijesti

News

Komentari 2
KOMENTIRAO I PAVLEKA

Božinović o taksi muljažama: 'Dulje vrijeme ih se pratilo'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Božinović o taksi muljažama: 'Dulje vrijeme ih se pratilo'
Foto: D. Jaramaz, M. Lukunić/Pixsell

Trebalo je sve sumnje koje je policija imala zajedno s Uskokom dovesti u ovu fazu i ovo je u svakom slučaju dobro, da se čisti to sivo tržište, rekao je ministar Davor Božinović

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je današnja uhićenja desetak osumnjičenih za utaju poreza tešku gotovo pet milijuna eura, istaknuvši kako je riječ o nastavku pojačanih aktivnosti nadzora nad poslovanjem agregatora u taksi djelatnosti. Božinović je istaknuo da se radi o akciji u kojoj su uhićeni hrvatski državljani za koje se sumnja da su kroz posredničke i povezane tvrtke sudjelovali u organiziranju i vođenju poslovnih modela povezanih s platformama za prijevoz putnika.

Prema navodima, osumnjičeni su djelovali kao veza između vozača i platformi, pri čemu su, kako se sumnja, otvarali i zatvarali niz tvrtki radi izbjegavanja poreznih obveza.

Tajno su pratili 'Kralja taksista': Sumnjiče ih za muljažu od 5 mil. €, vozači nam otkrili cijelu 'igru'

- To su zapravo oni koji vode stvaran posao. Otvaraju se neke firme, a u trenutku kad bi trebalo doći do plaćanja poreza, onda se otvori nova firma. Trebalo je sve sumnje koje je policija imala zajedno s Uskokom dovesti u ovu fazu i ovo je u svakom slučaju dobro, da se čisti to sivo tržište - rekao je Božinović odgovarajući na pitanja novinara na obilježavanju 20. obljetnice tvrtke Pleter.

Dodao je da su policija i Uskok u koordinaciji dulje vrijeme pratili navedene obrasce poslovanja te da će osumnjičeni nakon prikupljanja dokaza dobiti kaznene prijave. Prema sumnjama, dio uključenih pokušao je i legalizirati nezakonito stečenu imovinsku korist kroz ulaganja u nekretnine.

Božinović se osvrnuo i na slučaj odbjeglog bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka, protiv kojeg je ranije pokrenuta istraga zbog sumnje da je sudjelovao u izvlačenju 30 milijuna eura. Ponovio je da se u suradnji s međunarodnim partnerima nastavlja prikupljanje informacija te da su postupci u tijeku, pri čemu dio radnji ovisi o pravosudnim sustavima drugih država.

Bivši radnici 'Kralja taksista' za 24sata: Tvrtke traju tri mjeseca, pa otvore nove na ljude iz BiH

"Radimo sve, radi se intenzivno i u skladu sa zakonom i međunarodnim pravilima, ali postoji dio na koji hrvatska policija ne može utjecati, a to je nešto što se odvija izvan granica Hrvatske", rekao je Božinović.

Naglasio je da policija postupa isključivo na temelju zaprimljenih informacija i sumnji te u koordinaciji s državnim odvjetništvom, uz cilj razotkrivanja i procesuiranja gospodarskog kriminaliteta. Istaknuo je i da se sustavno pojačavaju nadzori nad poslovanjem u sektorima gdje postoje indikacije nepravilnosti.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
ŽIVOTE, ROBIJO

VIDEO Šef sindikata policije koji je kupio Lexus prije par godina pjevao: 'Težak sindikalni život'

OPLJAČKAO ZLATARNICU U ZAGREBU

S kaznenim djelima počeo je još kao maloljetnik, a šest puta si je na isti način smanjio kaznu?!

NOVI MAĐARSKI PREMIJER

Mračna strana Magyara: 'To je sve propaganda. Da, muškarac sam i imam svoj seksualni život'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026