Tajno su pratili 'Kralja taksista': Sumnjiče ih za muljažu od 5 mil. €, vozači nam otkrili cijelu 'igru'

U novoj akciji Uskoka i policije u četvrtak je uhićeno više ljudi, a među njima i Branimir Malenica, koji se naziva 'Kraljem taksista', jer njegova tvrtka Malenica prijevoz, ima najveći broj zaposlenih taksi vozača u državi. Sumnjiči ih se za utaju poreza ili carine, pomaganje u utaji poreza ili carine, u sastavu zločinačkog udruženja, a navodna šteta za državni proračun je oko pet milijuna eura. Tijekom dana su pretraživali kuće, vozila i tvrtke osumnjičenih, a nakon pretresa trebali bi ih dovesti na ispitivanje.

Kako neslužbeno doznajemo djela koja se Malenici i ostalima stavljaju na teret su počinjena tijekom 2024. i 2025. godine, a Večernji list, doznaje da su ih od listopada tajno nadzirali i pratili.

Sumnja se da su zajedno zatvarali tvrtke preko kojih su imali ugovore, čim bi dosegli iznose zbog kojih bi morali plaćati PDV. U tom trenutku bi cijelu flotu vozača i vozila prebacili na drugu firmu.

Prema Sudskom registru Trgovačkog suda, Malenica je na sebi imao osam tvrtki, od kojih su četiri ugašene, a Malenica prijevoz je u stečaju. Njegove poslovne aktivnosti počele su još 2018. godine, kako se vidi iz registra. Kroz tvrtke je povezan s još šest osoba, od kojih jedna na sebi ima 23 tvrtke za prijevoz u stečaju i dvije aktivne, no još nije potvrđeno da je i ona uhićena. Potvrđeno je da je uhićen i Vedran Šišak iz Zagreba. A on na sebi ima šest tvrtki u stečaju i jednu aktivnu: Alurien d.o.o. Tu tvrtku osnovao je prošle godine, a glavna djelatnost je proizvodnja parfema, iako je registrirana i za iznajmljivanje automobila. Dvije tvrtke koje su pod sumnjom, kako neslužbeno doznajemo, su i Onlycab te Lipa Vita. Lipa Vita je registrirana u Zagrebu i vodi se na Katu Žužu Šišak. Onlycab je zapravo zadruga sa sjedištem u Rijeci, u kojoj je upravitelj Vedran, a Kata Žuža Šišak i još dvije osobe su u nadzornom odboru. Tu je i tvrtka Jaguar prijevoz j.d.o.o koja je osnovana sa svega dva eura početnog kapitala 2024. godine, a potom je ugašena. S tom tvrtkom su preko članova uprave povezane i druge tvrtke za prijevoz. Tu je i tvrtka Night driver, čiji je osnivač Goran Gustin iz Zagreba. I on je, kako doznajemo, među osumnjičenima. On se iz tvrtke povukao iste godine kad je osnovana, 2024., a onda je tvrtka prebačena na državljanku BiH. Formalno je ona vlasnica i još jedne tvrtke za prijevoz iz Zagreba.

- Kao branitelj Vedrana Šiška u ovom predmetu, mogu reći da sam upoznat s današnjim postupanjem Uskok-a i Policije. U ovom trenutku ključno je naglasiti da se radi o ranoj fazi postupka te da svi okrivljenici uživaju ustavno pravo na presumpciju nevinosti. Moj branjenik u cijelosti će surađivati s nadležnim tijelima, a obrana će aktivno sudjelovati u postupku kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice. Smatramo da je važno da se javnost suzdrži od preuranjenih zaključaka dok se ne provedu sve zakonom predviđene radnje. O konkretnim okolnostima predmeta u ovom trenutku ne mogu iznositi detalje, no mogu istaknuti da ćemo poduzeti sve pravne korake radi zaštite prava i interesa mog branjenika - rekao je za 24sata ranije odvjetnik Milko Križanović.

A nakon uhićenja javili su nam se vozači koji su radili za Malenicu.

- On je sagradio tu mrežu s puno vozača, u početku se sve činilo u redu. Odjednom, nakon tri mjeseca vožnje, više ne radim za firmu za koju sam počeo, nego se sve prebacuje na drugu. Tu mi je već postalo sumnjivo. Nakon toga, kreće zakidanje za plaće, pa opet promjene firmi. U roku od osam mjeseci sam dao otkaz i našao posao u inozemstvu, ništa tu nije bilo čisto - govori nam jedan mlađi vozač koji želi ostati anoniman.

- Bilo nas je dosta vozača, čak nismo svi bili na istoj firmi. Prijavljen tada nije bio nitko tko nije htio biti, a tko je, bio je prijavljen na sat vremena. Isplate su bile na ruke na određeni dan u tjednu, a firma je zadržavala proviziju od 10 posto neto prometa vozača. Vozači nerijetko tjedni promet imaju i po nekoliko stotina eura. Bila je i opcija raditi s njihovim autima na fiksni iznos prometa (dobiješ auto, voziš i ostane ti neki postotak onoga što zaradiš). Taman pred ulazak u sustav PDV-a mijenjali su firmu, najčešće se slično i zvala pa vozači nekad ne bi ni primijetili, a nije im ni baš bilo bitno jer je plaća ionako bila na ruke - govori nam još jedan vozač i dodaje:

- Kad sam krenuo pratiti tijek firmi shvatio sam da se nove tvrtke otvaraju na ljude iz BiH i Srbije. Kasnije mi je potvrđeno da bi šefovi za tu 'uslugu' otvaranja firmi davali oko 2 do 3 tisuće eura. Njihova logika je bila da to ionako nisu ljudi koji dolaze u Hrvatsku, da Srbija i BiH ne izručuju pa tako nikad neće biti uhićeni ni 'drukati' šefove. Baš me zanima tko je sve iza toga i hoće li Uskok doći do ovih iza, jer Malenica je bio jedini dovoljno 'glup' da sve radi na svoje ime.