DOMOVINSKI RAT

Božinović: Policija je bila ključna na početku agresije

Piše HINA.,
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Uloga hrvatske policije na početku velikosrpske agresije bila je ključna. Zapravo je policija bila u tom trenutku jedina organizirana snaga hrvatske države koja je u skladu sa svojim mogućnostima zadržavala napredovanje vojske i time stvorila uvjete da se Hrvatska vojska popuni, ojača i uvježba

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je u utorak iz vukovarske Kolone sjećanja na ključnu ulogu policije na početku Domovinskog rata naglasivši kako je njihovim doprinosom u Vukovaru slomljena kralježnica agresivnoj namjeri velikosrpske ideologije.

"Uloga hrvatske policije na početku velikosrpske agresije bila je ključna. Zapravo je policija bila u tom trenutku jedina organizirana snaga hrvatske države koja je u skladu sa svojim mogućnostima zadržavala napredovanje vojske i time stvorila uvjete da se Hrvatska vojska popuni, ojača i uvježba i nije nimalo iznenađujuća činjenica da su policajci bili prve mete i žrtve u Domovinskom ratu, ovdje u Vukovaru pogotovo", istaknuo je Božinović. 

ORUŽJE KOJE JE SIJALO STRAH Strah od 'pijanog ustaše'. Ovo je oružje zbog kojeg su četnici 'punili gaće' u Vukovaru
Strah od 'pijanog ustaše'. Ovo je oružje zbog kojeg su četnici 'punili gaće' u Vukovaru

Sudjelujući u Koloni sjećanja i time izražavajući pijetet prema svima poginulima u Domovinskom ratu, ministar je podsjetio kako je 97 policajaca izgubilo živote braneći ovaj grad i zadržavajući vojnu mašineriju koja je krenula iz Srbije. Naglasio je kako je u Vukovaru "slomljena kralježnica agresivnoj namjeri velikosrpske ideologije".

"Očekivali su da će brzo doći i probiti se kroz hrvatski teritorij, međutim ovdje su strateški izgubili bitku, pa možda i rat. Tu je izniman doprinos dala policija. Oni najpoznatiji među njima, kao što je general Zadro, prve dane obrane proveli su kao pripadnici hrvatske policije i mi u MUP-u smo iznimno ponosni na tu ulogu, kao i na ulogu branitelja", poručio je. 

Iz godine u godinu u Vukovar dolazi puno ljudi, dodao je istaknuvši kako je to slika koja pokazuje da hrvatski ljudi s dužnom pozornošću i pijetetom dolaze u grad jer znaju da su temelji hrvatske države položeni upravo ovdje.

