Božinović se kandidirao za šefa HDZ-a Zagrebačke županije

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predao je u petak kandidaturu za predsjednika HDZ-a Zagrebačke županije, objavljeno je na Facebooku županijskog HDZ-a.

Kandidature za četiri potpredsjednika Županijskog odbora HDZ-a Zagrebačke županije predali su istaknuti županijski i lokalni dužnosnici – Krešimir Ačkar, gradonačelnik Velike Gorice, Mato Čičak, načelnik Općine Rugvica, Javor Bojan Leš, gradonačelnik Ivanić-Grada, te Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića.

- Predajom kandidatura nastavlja se izborni proces unutar županijske organizacije Hrvatske demokratske zajednice Zagrebačke županije, kojim se nastavlja jačanje stranke na terenu i priprema za predstojeće političke izazove. HDZ Zagrebačke županije i dalje ostaje stožerna politička snaga u županiji, s ciljem daljnjeg razvoja svih dijelova županije, unaprjeđenja suradnje s Vladom RH te nastavka provedbe projekata koji pridonose kvaliteti života građana - ističe se obavijesti na Facebooku.

Božinović je jedini kandidat za čelnu funkciju, a dosadašnji višegodišnji predsjednik HDZ-a Zagrebačke županije Željko Turk kandidat je za potpredsjednika stranačkog Županijskog odbora. Kandidati do 24 sata 11. listopada područnim i lokalnim izbornim povjerenstvima moraju na obrascima predati najmanje tri posto potpisa podrške članova teritorijalne organizacije HDZ-a.

Izbori za predsjednike i potpredsjednike općinskih i gradskih organizacija, organizacija HDZ-a gradskih četvrti te županijskih organizacija i Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba po načelu jedan član-jedan glas održat će se u nedjelju 26. listopada. Tamo gdje će biti potreban drugi krug izbori će se održati u nedjelju, 2. studenoga.