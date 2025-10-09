Ministra Davora Božinovića postavili na čelo odbora za suzbijanje trgovine ljudima

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice u četvrtak razriješila dosadašnju predsjednicu Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima Anju Šimpragu te na njezino mjesto imenovala potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.

Uz dosadašnju predsjednicu razriješeno je i 18 članova te zamjenika članova tog odbora. Novim članovima imanovani su Ivan Crnčec, Zrinka Mužinić Bikić, Marija Bubaš, Klaudija Kregar Orešković, Barbara Sandalj, Laura Šiprak Đuričić, Stanislava Erdelja te Nela Pamuković, te dest njihovih zamjenika, navodi se u priopćenju.

Na osobni zahtjev razriješena je pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, doplatka za djecu i nacionalne naknade za starije osobe Suzana Filipović.

Zbog odlaska u mirovinu razriješena je dosadašnja članica Upravnog vijeća Lučke uprave Šibenik Melita Štrbić, a novom članicom imenovana je Ivana Bajić.

Akademik Zvonko Kusić razriješen je pa ponovno imenovan na dužnost predsjednika Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu. Razriješeno je i 15 starih članova, a među njima su četvorica ponovno imenovana u novi sastav: Hrvoje Lisičar, Tvrtko Zebec, Frano Parać i Frano Matušić.

Razriješeni su predsjednica i dio članova vladina Povjerenstva za osobe nestale u Domovinskom ratu - Ivona Paltrinieri, Vedrana Šimundža Nikolić, Gordan Žanić, Drago Gojak, Nera Patrlj Sertić, Mihovil Kubat i Josip Jelić. Novom predsjednicom imenovana je Ana Filko, a članovima Mladen Bručić-Matic, Ivana Portolan Pajić, Ivan Odak, Zvonimir Rogić, Davor Mayer te Marina Pinjagić Telak.