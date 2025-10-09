Obavijesti

News

Komentari 0
PROMJENE

Ministra Davora Božinovića postavili na čelo odbora za suzbijanje trgovine ljudima

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Ministra Davora Božinovića postavili na čelo odbora za suzbijanje trgovine ljudima
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zbog odlaska u mirovinu razriješena je dosadašnja članica Upravnog vijeća Lučke uprave Šibenik Melita Štrbić, a novom članicom imenovana je Ivana Bajić

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice u četvrtak razriješila dosadašnju predsjednicu Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima Anju Šimpragu te na njezino mjesto imenovala potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.

Uz dosadašnju predsjednicu razriješeno je i 18 članova te zamjenika članova tog odbora. Novim članovima imanovani su Ivan Crnčec, Zrinka Mužinić Bikić, Marija Bubaš, Klaudija Kregar Orešković, Barbara Sandalj, Laura Šiprak Đuričić, Stanislava Erdelja te Nela Pamuković, te dest njihovih zamjenika, navodi se u priopćenju.

Na osobni zahtjev razriješena je pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, doplatka za djecu i nacionalne naknade za starije osobe Suzana Filipović.

24SATA U SLOVENIJI Svi detalji tragične potrage za dalmatinskim planinarima: 'Oni su nestali pred očima kolegice'
Svi detalji tragične potrage za dalmatinskim planinarima: 'Oni su nestali pred očima kolegice'

Zbog odlaska u mirovinu razriješena je dosadašnja članica Upravnog vijeća Lučke uprave Šibenik Melita Štrbić, a novom članicom imenovana je Ivana Bajić.

Akademik Zvonko Kusić razriješen je pa ponovno imenovan na dužnost predsjednika Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu. Razriješeno je i 15 starih članova, a među njima su četvorica ponovno imenovana u novi sastav: Hrvoje Lisičar, Tvrtko Zebec, Frano Parać i Frano Matušić.

Razriješeni su predsjednica i dio članova vladina Povjerenstva za osobe nestale u Domovinskom ratu - Ivona Paltrinieri, Vedrana Šimundža Nikolić, Gordan Žanić, Drago Gojak, Nera Patrlj Sertić, Mihovil Kubat i Josip Jelić. Novom predsjednicom imenovana je Ana Filko, a članovima Mladen Bručić-Matic, Ivana Portolan Pajić, Ivan Odak, Zvonimir Rogić, Davor Mayer te Marina Pinjagić Telak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bračni par iz Zagorja ubio je tihi ubojica: 'Radili su na placu i bili su dobri. Svi smo šokirani...'
TUGA U ZAGREBU

Bračni par iz Zagorja ubio je tihi ubojica: 'Radili su na placu i bili su dobri. Svi smo šokirani...'

Bračni par u Prečkom otrovao se ugljičnim monoksidom. Pronašao ih je član obitelji: 'Tamo su živjeli zbog posla na tržnici'
Strašni detalji o dječaku koji se ugušio pizzom u Centru: Bio je sam u sobi bez struje i kreveta
STRAHOTA U RIJECI

Strašni detalji o dječaku koji se ugušio pizzom u Centru: Bio je sam u sobi bez struje i kreveta

U sobi nije bilo struje pa je bio polumrak, iako dječak nije volio mrak. Bio je zaključan većinu vremena. Spavao je na podu. Odgajatelji su ga nazivali napornim i zahtjevnim. Otišli su ranije s posla bez opravdanja
Ovako 'deru' umirovljenike u domovima za starije: Evo koliko plaćaju klimu, hladnjak, usluge
CJENIK TROŠKOVA U DOMOVIMA

Ovako 'deru' umirovljenike u domovima za starije: Evo koliko plaćaju klimu, hladnjak, usluge

Trošak stanovanja u domu ne uključuje popratne usluge. Dodatno se naplaćuje struja za hladnjak, klimu, ventilator, podjela lijekova... Umirovljenicima se struja za klimu naplaćuje i pet puta više nego "vani"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025