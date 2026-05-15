Božinović: Sve više mladih žele postati policajci

Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u petak je sudjelovao na Danu otvorenih vrata Policijske uprave međimurske u Čakovcu te poručio da ga raduje što zanimanje za posao policijskog službenika raste.

Dan otvorenih vrata organiziran je radi promocije policijskog zanimanja i upoznavanja građana, posebice mladih, s mogućnostima obrazovanja i karijere u policiji.

„To je naša kontinuirana djelatnost u kojoj s jedne strane želimo približiti policijski posao svima, pogotovo mladim ljudima, a s druge strane želimo one koji su motivirani, koji su psihofizički spremni, uključiti u policijski sustav”, rekao je Božinović.

Dodao je da su zadovoljni odazivom jer, bez obzira na loše demografske trendove, zanimanje za posao policijskog službenika ne pada, već raste. Tako je iz Međimurja trenutno devet kandidata, a najavljeno je da će ih biti još više.

„Ove godine ćemo upisati 130 polaznika srednje policijske škole i još 20 polaznika u organizaciji Ministarstva pravosuđa za posao pravosudne policije. Usto, upisat ćemo 550 polaznika srednjoškolskog obrazovanja za odrasle, a to su oni koji su završili srednju školu, do 27 godina starosti, koji se kroz program koji traje devet mjeseci prekvalificiraju za posao policijskih službenika”, rekao je Božinović.

Raduje ga što je lani prilikom upisa u treći razred srednje policijske škole bio podjednak broj muškaraca i žena.

„Na to smo posebno ponosni jer policijske službenice su se pokazale kao izuzetno kvalitetni policijski službenici, a postoji i cijeli spektar policijskih poslova, od onih temeljnih do onih malo sofisticiranijih”, izjavio je Božinović.

Policijskim službenicima se, dodao je, omogućava obrazovanje u skladu sa suvremenim tehnološkim i znanstvenim trendovima.

Tijekom Dana otvorenih vrata PU međimurske predstavljeni su policijski poslovi i oprema te demonstriran poligon za provjeru motoričkih sposobnosti kandidata za upis u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka.