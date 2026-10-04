KOLINDA GRADI KUĆU Bivša predsjednica otkrila što sve želi: 'Nemam zacrtanu viziju, ali...'

Čovjek može proći pola svijeta, razgovarati s najmoćnijima i sudjelovati u najvažnijim razgovorima, ali nema ničega što može zamijeniti povratak tamo gdje pripada. Svijet čovjeku može proširiti vidike, ali dom mu daje dubinu, kaže bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja je odlučila na zemljištu darovanom od oca podići novu obiteljsku kuću u rodnom Grobniku. Nema, dodaje, neku strogo zacrtanu viziju same kuće, ali zna što joj je važno.

- Definitivno želim veliki betonirani podrum za arhivu i ostale potrebe. Nemam neku viziju kuće, samo želim da prostor i okoliš budu dio interijera. Trebam komarnik da mogu sjediti vani. Planiram zasaditi puno voćki i bobičastog voća, začinskog raslinja, lavande. Uredit ću postojeći vrt za povrće i salate. Želim puno svjetla i velike prozore - priča nam pomalo uzbuđeno pri samoj pomisli na novi projekt Grabar-Kitarović. Prvi put svoju je ideju o novoj kući spomenula u ožujku, u razgovoru za Novi list.

- Svaki dolazak na Grobnik jako mi puno znači. Kad sam bila mlađa, htjela sam putovati i vidjeti svijeta, a danas se sve više želim vratiti - rekla je tada, otkrivši kako se sprema graditi novo zdanje na naslijeđenoj obiteljskoj zemlji. Grobnik joj, kaže, nije samo mjesto na kojem želi sagraditi kuću, već prostor kojemu se želi vratiti. Tamo su njezini korijeni, čakavština, obitelj i ljudi koji je pamte iz vremena prije funkcija i titula. Upravo joj povratak među "svoje", kaže, vraća osjećaj ravnoteže, pa nova kuća za nju nije samo novi dom, već i povratak onome što joj je oduvijek bilo važno.

- Ne ide to onako brzo kako bih htjela, ali bit će. Uostalom, jedna od najčešćih riječi na Grobniku je 'pomalo' - dodala je. A 'pomalo' se bivša predsjednica nakon Pantovčaka okrenula i privatnom biznisu pa je krajem 2022. godine u Zagrebu osnovala tvrtku KGK Advising & Professional Services d.o.o., kojoj je osnivačica i direktorica.

Iako je većina javnosti više pratila njezinu fizičku preobrazbu, prehrambene navike i tjelesnu aktivnost, hvaleći je kako je danas u top formi, Kolinda je u tišini radila na razvoju svoje kompanije. Tvrtka se bavi savjetovanjem u vezi s poslovanjem i upravljanjem, istraživanjem tržišta, promidžbom te podučavanjem u govornoj komunikaciji.

Prema financijskim izvješćima, KGK Advising & Professional Services d.o.o. tijekom 2025. godine ostvarila je 347 tisuća eura prihoda i 260,7 tisuća eura dobiti. Godinu ranije prihodi su iznosili 346,1 tisuću eura, a dobit 251,3 tisuće eura. Sjedište tvrtke je na adresi zagrebačkog stana Grabar-Kitarović u užem centru Zagreba, čija je jedina vlasnica.

U međuvremenu je Kolinda nastavila i s međunarodnim angažmanom. Nakon završetka predsjedničkog mandata 2020. godine postala je članica Međunarodnog olimpijskog odbora, gdje radi na volonterskoj bazi. Njezin suprug Jakov Kitarović 2023. godine otvorio je obrt za poslovno savjetovanje Crosspoint. 