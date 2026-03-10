Obavijesti

UBIO MAJKU I BAKU

Božinović: 'Ubojica iz Gospića ima duševne smetnje. Nije bilo indicija za ovako težak zločin'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
17
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL/Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je riječ o osobi s duševnim smetnjama koja je i ranije bila poznata policiji, ali tvrdi da nije bilo nikakvih indicija da bi mogao počiniti ovako težak zločin

Admiral

Stravično dvostruko ubojstvo duboko je potreslo mještane Gospića. Ličko-senjska policija izvijestila je kako su u utorak oko 5.50 sati ujutro u dvorištu obiteljske kuće pronašli dva tijela. Na mjestu događaja zatekli su i muškarca kojeg su odmah uhitili.

Kako doznajemo, uhićeni muškarac (48) ubio je dva člana svoje obitelji - baku (99) i majku (69). 

Foto: Hrvoje Kostelac

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je riječ o osobi s duševnim smetnjama koja je i ranije bila poznata policiji, ali tvrdi da nije bilo nikakvih indicija da bi mogao počiniti ovako težak zločin.

- Radi se o dvostrukom ubojstvu. Sve se još kriminalistički istražuje, ali možemo reći da je riječ o osobi s duševnim smetnjama prema kojoj je već nekoliko puta postupano na zahtjev zdravstvenog osoblja prilikom smještaja u psihijatrijsku ustanovu - rekao je, piše Index.

Foto: Hrvoje Kostelac

Dodao je da policija zasad nema informacija o ranijem nasilju u obitelji.

- Nije bilo nikakvih indikacija o ugrožavajućem ponašanju. Nisu zabilježena kaznena djela ni prema članovima obitelji ni prema drugim osobama - rekao je Božinović.

Policija je i u ranije asistirala liječnicima i djelatnicima Hitne pomoći koji su intervenirali zbog njegovog psihičkog stanja.

