DVOSTRUKO UBOJSTVO

STRAVA U GOSPIĆU Prvi susjedi u potpunom šoku: 'Jadnice se nisu mogle obraniti od njega...'

Piše Petra Mustać,
STRAVA U GOSPIĆU Prvi susjedi u potpunom šoku: 'Jadnice se nisu mogle obraniti od njega...'
Ličko-senjska policija pronašla je dva tijela u dvorištu obiteljske kuće u Gospiću oko 5.50 sati ujutro. Na mjestu događaja su uhitili i muškarca...

Stravično dvostruko ubojstvo duboko je potreslo mještane Gospića. Podsjetimo, ličko-senjska policija izvijestila je kako su u utorak oko 5.50 sati ujutro u dvorištu obiteljske kuće pronašli dva tijela. Na mjestu događaja zatekli su i muškarca kojeg su odmah uhitili. Kako neslužbeno doznajemo, uhićeni muškarac (48) ubio je dva člana svoje obitelji - baku (99) i majku (71). Što ga je nagnalo na ovakav stravičan čin, još nije poznato. Kako se doznaje tek, osumnjičeni je bio od ranije poznat policiji.

Dvostruko ubojstvo u Gospiću, očevid u tijeku Dvostruko ubojstvo u Gospiću, očevid u tijeku Dvostruko ubojstvo u Gospiću, očevid u tijeku
'Živjele su normalnim životom, on ih je ubio'

Obiteljska kuća, gdje je došlo do ubojstva, nalazi se u ulici gdje ima dosta susjeda. Nevoljko su govorili o počinitelju.

- Njih dvije su živjele nenametljivim umirovljeničkim životom. On je inače iz Zagreba, u Gospić bi dolazio povremeno. Znali smo ga viđati po gradu. Svi smo ga izbjegavali jer se radi o krupnom i snažnom čovjeku, a znao je imati nasilne ispade - govori jedan od susjeda.

Ističu kako je dane provodio po kafićima.

- Ali nismo ga viđali da pije, ali uvijek je bio po kafićima i uvijek je bio sam. Klonili smo ga se. Pričalo se kako često nije pri sebi, nismo znali u kojem je stanju svijesti. Gospić je mali grad, svatko svakog poznaje, pa tako smo poznavali i njega. U šoku smo. Naše susjede nisu se imale snage oduprijeti njemu - dodaje tužno mještanka Gospića koja živi u blizini mjesta ubojstva.

DRAMA KOD KARLOVCA UŽAS U OZLJU Ometao je Hitnu dok su oživljavali Uzbekistanca: Muškarac umro, uhitili Hrvata!
UŽAS U OZLJU Ometao je Hitnu dok su oživljavali Uzbekistanca: Muškarac umro, uhitili Hrvata!

Zbog stravičnog čina se oglasio i gradonačelnik Gospića Darko Milinović.

- Velika je tragedija za naš grad. Ne pamtimo da se dogodilo dvostruko ubojstvo. Suosjećam s obitelji i izražavam sućut. Ubijene su bile ugledne građanke i osobno sam ih poznavao. Zaista me pogodila ova vijest - rekao je Milinović.

