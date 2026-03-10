STRAVA U GOSPIĆU Prvi susjedi u potpunom šoku: 'Jadnice se nisu mogle obraniti od njega...'

Stravično dvostruko ubojstvo duboko je potreslo mještane Gospića. Podsjetimo, ličko-senjska policija izvijestila je kako su u utorak oko 5.50 sati ujutro u dvorištu obiteljske kuće pronašli dva tijela. Na mjestu događaja zatekli su i muškarca kojeg su odmah uhitili. Kako neslužbeno doznajemo, uhićeni muškarac (48) ubio je dva člana svoje obitelji - baku (99) i majku (71). Što ga je nagnalo na ovakav stravičan čin, još nije poznato. Kako se doznaje tek, osumnjičeni je bio od ranije poznat policiji.

'Živjele su normalnim životom, on ih je ubio'

Obiteljska kuća, gdje je došlo do ubojstva, nalazi se u ulici gdje ima dosta susjeda. Nevoljko su govorili o počinitelju.

- Njih dvije su živjele nenametljivim umirovljeničkim životom. On je inače iz Zagreba, u Gospić bi dolazio povremeno. Znali smo ga viđati po gradu. Svi smo ga izbjegavali jer se radi o krupnom i snažnom čovjeku, a znao je imati nasilne ispade - govori jedan od susjeda.

Pokretanje videa... 01:08 Dvostruko ubojstvo u Gospiću, očevid u tijeku | Video: 24sata/Hrvoje Kostelac/Pixsell

Ističu kako je dane provodio po kafićima.

- Ali nismo ga viđali da pije, ali uvijek je bio po kafićima i uvijek je bio sam. Klonili smo ga se. Pričalo se kako često nije pri sebi, nismo znali u kojem je stanju svijesti. Gospić je mali grad, svatko svakog poznaje, pa tako smo poznavali i njega. U šoku smo. Naše susjede nisu se imale snage oduprijeti njemu - dodaje tužno mještanka Gospića koja živi u blizini mjesta ubojstva.

Zbog stravičnog čina se oglasio i gradonačelnik Gospića Darko Milinović.

- Velika je tragedija za naš grad. Ne pamtimo da se dogodilo dvostruko ubojstvo. Suosjećam s obitelji i izražavam sućut. Ubijene su bile ugledne građanke i osobno sam ih poznavao. Zaista me pogodila ova vijest - rekao je Milinović.