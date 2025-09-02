Obavijesti

News

'SIGURAN SAM U TO'

Božinović uoči festivala FALIŠ u Šibeniku: 'Policija će očuvati red i mir, jednako kao u Benkovcu'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Božinović uoči festivala FALIŠ u Šibeniku: 'Policija će očuvati red i mir, jednako kao u Benkovcu'
Našice: Spaljivanje droga oduzetih u kriminalističkim istraživanjima | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Stručni tim Ravnateljstva policije objavio je vrlo opsežno izvješće o tome što i kako se događalo u Benkovcu i, ono što je policijski ključno, mislim da je sačuvan javni red i mir, a siguran sam da će tako biti i u Šibeniku, istaknuo je ministar

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u utorak kako je siguran da će policija u Šibeniku osigurati javni red i mir za vrijeme održavanja festivala FALIŠ te da nema razlike u postupanju šibenske i benkovačke policije.

„Nema nikakve razlike u postupanju između različitih policijskih uprava. Ako uspoređujete Šibenik i Benkovac, obje policijske uprave i postaje su napravile plan djelovanja i sve je unaprijed planirano. Policija je tu, i to je važno shvatiti, da osigura javni red i mir na javnim okupljanjima”, kazao je Božinović, odgovarajući na novinarska pitanja u Našicama gdje je nazočio spaljivanju droga oduzetih u kriminalističkim istraživanjima.

VIDEO: SRAMOTAN NAPAD Ministar Božinović o incidentu na festivalu u Benkovcu: 'Branit ćemo hrvatske vrijednosti'
Ministar Božinović o incidentu na festivalu u Benkovcu: 'Branit ćemo hrvatske vrijednosti'

Stručni tim Ravnateljstva policije objavio je vrlo opsežno izvješće o tome što i kako se događalo u Benkovcu i, ono što je policijski ključno, mislim da je sačuvan javni red i mir, a siguran sam da će tako biti i u Šibeniku, istaknuo je ministar.

Božinović je to izjavio nakon što je tjednik Nacional objavio da je načelnik šibenske policije Sandro Santini navodno kazao 'makar mi zadnje bilo, Benkovca ovdje neće biti', a uoči početka festivala alternative i ljevice FALIŠ koji sutra počinje u Šibeniku. Time je, navodi tjednik, stao uz šibenskog gradonačelnika Željka Burića (HDZ) koji je najavio da će se festival održati.

REAKCIJE NA PRESUDU Božinović o 'ZDS': Zakon je dovoljno jasan. Policija prijavljuje, a sud odlučuje
Božinović o 'ZDS': Zakon je dovoljno jasan. Policija prijavljuje, a sud odlučuje

Protiv festivala već se pobunio dio šibenskih braniteljskih udruga, po uzoru na događanja u Benkovcu, kada su braniteljske udruge onemogućile održavanje festivala 'Nosi se', uz incidente usmjerene protiv organizatore i sudionike festivala.

Neslužbeno se doznaje da će otvorenju FALIŠ-a nazočiti oporbeni prvaci s lijevog spektra političke scene kako bi dali potporu borbi protiv cenzure, jednoumlja, a za slobodu mišljenja, govora i umjetničkog, kulturnog i medijskog djelovanja te protiv, kako ističu, ustašizacije i 'subnorizacije' društva.

