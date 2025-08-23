Obavijesti

VIDEO: SRAMOTAN NAPAD

Ministar Božinović o incidentu na festivalu u Benkovcu: 'Branit ćemo hrvatske vrijednosti'

Piše Ivan Štengl,
Foto: Pixsell/facebook

Prvi čovjek Benkovca, Tomislav Bulić, ne vidi ništa sporno u prekidanju predstave i cijelom incidentu

Dan nakon sramotnog incidenta u kojem su huligani, zajedno s braniteljima prekinuli predstavu 'Ubu ovo ono' na festivalu 'Nosi se' u Benkovcu, ne stišavaju se reakcije. Organizatorica Melita Vrsaljko pretrpjela je brojne uvrede, čak su je i fizički napali, a tvrdi kako je policija znala za dolazak navijača iz Zadra.

- Policajaca je bilo jako puno, što sugerira da su organi reda zaključili da je riječ o događaju visokog rizika. Ako je tako, zašto policija nije snimala prosvjednike? - napisala je na društvenim mrežama.

O cijelom incidentu oglasio se i ministar policije Davor Božinović. On je potvrdio za Večernji list kako u PU zadarsku ide stručni tim koji će utvrditi zakonitost policijskog postupanja.

- Dok se utvrđuju činjenice, ne mogu komentirati slučaj, ali mogu reći da ćemo mi sigurno braniti demokraciju i vrijednosti na kojima počiva naša država, za koju smo se borili, pa i protiv sistema jednoumlja. Taj smo rat dobili, ali nisam siguran da to svi razumiju – poručio je Božinović. 

Obuljen Koržinek o događaju u Benkovcu: Oštro osuđujem bilo kakav oblik nasilja ili prijetnji

Prvi čovjek Benkovca, Tomislav Bulić, ne vidi ništa sporno u prekidanju predstave.

- Ovi su promovirali svoje, oni svoje, tko im je branio da je održe do kraja. A to vam je kao kad neki kleče i mole, a ovi tuku bubnjeve, svako gleda svoju istinu, i promovira svoje ideje - laički odgovara gradonačelnik  Bulić, no s njim se ne slaže Zvonimir Dobrović, kulturni menadžer.

- Nema pristajanja na šutnju nadležnih povodom huliganskih obračuna s kulturom. Naš sektor nije poligon za iživljavanje - kazao je.

Zadarska policija tek kreće u istragu, no i oni će se naći pod lupom jer stiže stručni tim koji će utvrditi je li se moglo postupiti bolje. Zadarska policija raspolaže snimkama javnog okupljanja, kao i javno objavljenim snimkama, koje su obuhvaćene kriminalističkim istraživanjem radi utvrđivanja svih okolnosti javnih okupljanja te eventualnog protupravnog ponašanja sudionika.

