SKANDAL Šef vatrogasaca tri sata čekao hitnu na Visu, krv je iskašljavao: Nije bilo prijevoza!

Mještani Visa ogorčeni su na sustav hitne medicinske pomoći nakon prave drame koja se odvijala na otoku. Život 67-godišnjeg šefa tamošnjeg DVD-a bio je ozbiljno ugrožen, a zbog administrativnih i tehničkih propusta na prijevoz do bolnice čekao je satima. Sve je počelo kada je muškarcu pozlilo, nakon čega je liječnica hitne pomoći odmah utvrdila da je pacijentu nužan hitan helikopterski prijevoz, piše Morski.hr

- Čovjeku je pozlilo prije 20.00 sati, liječnica sa hitne je utvrdila da postoji nužna potreba za hitnim helikopterskim prijevozom i prijavila to di triba. Nakon šta više od pola sata nije dobila povratnu informaciju, zvala ih je ponovo, da bi joj tad rekli da je helikopter u kvaru, a drugi valjda ne leti po noći - opisuje situaciju ogorčeni Višanin. Kako helikopter nije bio dostupan, liječnica je zatražila prijevoz brzom brodicom. Međutim, tada se pokazalo da je u funkciji samo jedno plovilo, koje je u tom trenutku već bilo angažirano na drugim lokacijama.

Kako je ispričao za Morski.hr, čovjeka su s viške rive pokupili tek malo prije ponoći.

'Svima pomaže, a kad treba njemu...'

Zamjenik šefa viških vatrogasaca, Pave Pincetić, potvrdio je cijelu priču i nije skrivao svoje ogorčenje situacijom u kojoj se našao njegov kolega. Istaknuo je da je bolesni vatrogasni zapovjednik proživljavao teške trenutke dok je čekao pomoć. Još je nepoznato kako im je kolega.

Iako su tehnički uvjeti zakazali, zamjenik zapovjednika naglašava kako su lokalni medicinski djelatnici dali sve od sebe i reagirali besprijekorno.

- Gubio je svijest i iskašljavao krv, pa sad sami procijenite je li bilo hitno. Grozno se osjećan. Kao da smo zadnja rupa na svirali. Znate što mi najviše smeta? Što je moj kolega pomogao tolikim ljudima i imao na stotine intervencija. A sad kad je njemu trebalo, sustav je zakazao. Jasno mi je da nešto može biti u kvaru, da je netko drugi na drugoj intervenciji, i sami se s tim susrećemo ali uvijek mora biti opcija A, B, C, D i sustav mora biti spreman! - zaključio je Pincetić.