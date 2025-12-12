Božo H. (72) dobio 10 godina za ubojstvo cimerice: 'Skoro je nemoguće da se sama nabola'

Božo Horvat (72) kriv je što je 29. studenog 2024. godine u 6 ujutro ubio K.M.Š. (38). Tako je odlučila sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, godinu dana nakon ubojstva u obiteljskoj kući na Črnomercu.

Iako je policija prvo slučaj prijavila kao femicid, uskoro je izmijenjena kvalifikacija djela jer Horvat i ubijena nisu bili ni romantično ni obiteljski vezani. Optužnica je podignuta za teško ubojstvo bliske osobe, jer bliska osoba po zakonu je i ona s kojom počinitelj živi, makar samo bili cimeri i prijatelji. Nije uobičajeno, ali tako kaže zakon jer je pretpostavka da su cimeri ljudi koji imaju pristup jedni drugima u kućanstvu kojeg dijele.

Što se zapravo dogodilo tog 29. studenog prošle godine? Sud je utvrdio da je Horvat ubijenu primio u svoju kuću nakon što se njena veza sa susjedom raspala i nije imala kamo. On je spavao na krevetu, ona na fotelji. Prije svađe, zajedno su pripremali jelo pa je kuhinjski nož bio kraj sudopera. Oboje su pili rakiju, a ubijena je tražila prije odlaska na posao da joj Horvat natoči rakiju u plastičnu bocu. On je odbio, ali ona je inzistirala. Počeli su se svađati i međusobno vrijeđati, Horvat tvrdi da ga je udarila kolcem. I zaista je imao ozljedu rebara na desnoj strani tijela. On je potom uzeo nož, legao i stavio ga sebi na trbuh tako da je drška okrenuta prema njemu, a oštrica prema van.

On tvrdi da je to bio džepni sklopivi nožić dugačak desetak centimetara. Tužiteljstvo da je K.M.Š. ubio kuhinjskim nožem, dugačkim 23 centimetra s oštricom duljine 12 centimetara. Obrana će ovu razliku između svjedočenja i vještačenja koristiti za žalbu, jer iako je krv ubijene na kuhinjskom nožu, nema tragova Bože Horvata. Ni na njegovoj odjeći nije bilo njene krvi, međutim nosila je jaknu jer se spremala izaći iz stana. Horvat tvrdi da se K.M.Š. sama nabola na nož kojeg je on tako ležeći držao jer ga je još jednom probala napasti. Tad je, prema njegovom iskazu, pala na pod, a on je mislio da je zaspala. Otišao je spavati, a ona je u nekom trenutku izašla u dvorište gdje se srušila i preminula.

- Koliko se sjećam prošlo je pola sata otkad je izašla iz kuće do trenutka kad sam ju pronašao. Ne sjećam se jesam li zaspao, a možda je i moguće da jesam - rekao je Horvat koji je ostao pri iskazu kojeg je dao policiji i odgovarao samo na pitanja svog branitelja.

No vještaci su prema kutu uboda i jačini zaključili da ju je Horvat namjerno ubo i da su šanse da je njegova priča istinita gotovo nemoguće. Zaključili su i da su Horvat i žrtva bili okrenuti jedno drugome i da je ubijena kuhinjskim nožem, a ne džepnim nožićem. Našli su i obrambene rane na žrtvu, na rukama i jednu na bradi, iz čega su zaključili da je Horvat prije uboda više puta prema njoj zamahnuo nožem. Svjedočili su i susjedi i poznanici, koji svi tvrde da su oboje bili skloni alkoholu i da nisu bili u romantičnom odnosu. Upravo zbog te sklonosti alkoholu je bilo teško zaključiti što se zapravo dogodilo iz Horvatovog svjedočenja, jer su oboje bili pijani kad se ubojstvo dogodilo. Horvat je, čim ju je pronašao na dvorištu, zvao hitnu pomoć, ali ubijenoj nije bilo spasa.

Njegov odvjetnik Marin Vlašić kaže da će se žaliti.

- Žalit ćemo se na definiciju bliske osobe, pogotovo jer je ona trebala plaćati stanarinu. Isto tako, dio bioloških dokaza po nama ne dokazuje što tvrdi tužiteljstvo - rekao je za 24sata.

U obrani je Vlašić naveo i da nitko ne zna što se događalo tih pola sata otkad je žrtva izašla iz kuće do kad ju je moj branjenik našao na dvorištu pa ju je mogao ubiti i netko drugi.

Horvat je uz deset godina zatvora dobio i tri godine obaveznog liječenja od alkohola, što je najduže što zakon propisuje. U istražnom zatvoru je već više od godinu dana pa, ako presuda postane pravomoćna, treba odslužiti još devet. Kao olakotne okolnosti mu je uzeto u obzir da je starije dobi, nije do sad osuđivan, a u trenutku ubojstva je bio bitno smanjeno ubrojiv zbog alkohola. Kako je umirovljenik i nema prihoda, sud mu je oprostio sve sudske troškove.