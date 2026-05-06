Bračanin pao zbog droge! U kući mu pronašli plantažu marihuane i halucinogene gljive

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom s Brača kojeg sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Tijekom pretrage kuće koju koristi u mjestu Selca na Braču policija je pronašla 25 stabljika marihuane, 61 gram marihuane, sjemenke marihuane te čak 67 psilocibinskih gljiva.

Osim droge, oduzeta je i oprema za uzgoj marihuane i gljiva, među kojom su digitalna vaga za precizno mjerenje, aparat za vakuumiranje i uređaj za pročišćivanje zraka. Policija sumnja da je oprema korištena za uzgoj i daljnju preprodaju droge.

Muškarac je uhićen i priveden u policijsku postaju, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja bit će predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu.